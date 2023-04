Na Młynówce Królewskiej kolejne atrakcje dla amatorów ćwiczeń pod chmurką

Najdłuższy polski park zyskał nowe atrakcje dla lubiących aktywność fizyczną na świeżym - w Krakowie umiarkowanie - powietrzu. I dobrze, bo przez ostatnie lata park został okrojony przez wdzierającą się w miejsce zieleni zabudowę.

Dnia 1 lipca 2009 roku uchwałą Rady Miasta Krakowa terenom zielonym usytuowanym na obszarze Dzielnic V i VI od Alei Trzech Wieszczów, wzdłuż alei Grottgera, ulic Podchorążych do ulicy Piastowskiej i dalej w kierunku ulicy Armii Krajowej, wzdłuż ulicy Zarzecze do ulicy Na Błonie i wzdłuż ulic Filtrowej i Zygmunta Starego do ulicy Zakliki z Mydlnik i Kurozwęckiego nadano nazwę „Park Młynówka Królewska”.