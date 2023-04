Na majówkę 2023 wybiera się co trzeci Polak. Decyzje, gdzie i na jak długo podejmujemy w ostatniej chwili

W tym roku na „majówkę” tj. w okresie 29 kwietnia – 3 maja lub zbliżonym wyjedzie co trzeci Polak. Przede wszystkim będą to wyjazdy krajowe: wypoczywać w kraju planuje w tym czasie co piąty ankietowany, natomiast za granicą – tylko co dwudziesty. Tak wynika z przeglądu preferencji wyjazdowych Polaków przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną.

Decyzja z ostatniej chwili

Decyzje o wyjazdach na długi weekend stosunkowo często podejmujemy w ostatniej chwili: dwa tygodnie przed rozpoczęciem długiego weekendu co dwunasta osoba planowała wyjechać, ale nie umiała wskazać dokąd się wybierze. - Polacy coraz chętniej decydują się na wypoczynek w kraju, oczekując turystyki aktywnej i kontaktu z przyrodą – to trend, który umocnił się po pandemii. Aktywne spędzanie czasu, na świeżym powietrzu, piesze wędrówki, czy wycieczki rowerowe – tak lubimy spędzać czas wolny. Wymierną rolę w panującym trendzie wypoczynku krajowego odegrał z pewnością Polski Bon Turystyczny, którym można było opłacić choćby zaliczkę za miejsca noclegowe m.in. w terminie weekendu majowego. Decydującym czynnikiem doboru kierunku podróży są także atrakcje turystyczne – zarówno te uwarunkowane naturalnie, jak i te, które zaprojektował człowiek - przyznaje sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

„Mikrowyprawy” i wypoczynek w domu

Połowa Polaków nie zamierza w czasie „majówki” brać udziału w wyjeździe z noclegiem poza miejscem zamieszkania, jednak niemal 1/3 z nich planuje w tym czasie krótkie jednodniowe (bez noclegu) wycieczki po okolicy. Pozostali nie planują w ogóle „ruszać się” z domu. Co szósty respondent nie zdecydował jeszcze czy wyjedzie, czy spędzi „majówkę” w swoim miejscu zamieszkania.

Jeżeli na „majówkę” – to na wypoczynek w kraju

Co piąty Polak deklaruje, że „majówkę” spędzi na wyjeździe krajowym. Głównym celem tych wyjazdów jest najczęściej wypoczynek i rekreacja (48% wskazań), odwiedziny u krewnych i znajomych (20%) i zwiedzanie atrakcji turystycznych (19%). Najbardziej popularnym kierunkiem wyjazdów krajowych są góry (21% wskazań). Morze, jeziora, miejsca blisko natury, wieś i miasto uzyskują natomiast bardzo podobne odsetki wskazań (po 13-15%). Niezbyt popularne są natomiast wyjazdy do uzdrowisk / SPA, na festiwale lub inne wydarzenia kulturalne czy do miejsc kultu religijnego (maks. 3% wskazań).

Ile planujemy wydać?

Spośród tych, którzy spędzą urlop w kraju, ponad 60% planuje skorzystać z płatnej bazy noclegowej (pakiet pobytowy, noclegi w hotelu / pensjonacie lub innym płatnym miejscu noclegowym bez wyżywienia), natomiast 32% zatrzyma się u rodziny / znajomych, we własnym domku wakacyjnym / mieszkaniu / na działce lub w innym bezpłatnym miejscu noclegowym. Niemal 80% respondentów deklaruje, że wyjedzie na od 3 do 5 dni (2-4 noclegi). Mocno zróżnicowane są planowane całkowite koszty wyjazdu w przeliczeniu na 1 osobę. Mniej więcej taka sama liczba respondentów (co piąty) planuje wydać na wyjazd w czasie długiego weekendu 201-500, 501-1000 i 1001-1500 zł na osobę.

- Weekend majowy jest doskonałą okazją do tego, by spędzić czas z bliskimi czy przyjaciółmi w otoczeniu polskiej przyrody. Różnorodne formy wypoczynku wskazywane w naszych badaniach pokazują, jakie znaczenie ma ten okres dla wielu z nas. Liczba planowanych wyjazdów jest powodem do zadowolenia oraz kolejnym dowodem trwającego procesu odbudowy branży po trudach ostatnich kilkudziesięciu miesięcy. Polacy stawiają na podróże krajowe – tu, w Polsce, czują się najlepiej - stwierdził Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke.

Dlaczego właśnie tutaj?

Respondentów zapytaliśmy również o to, dlaczego zdecydowali się na wyjazd w to konkretne miejsce, do którego się wybierają. W przypadku wyjazdów krajowych trzy odpowiedzi, które uzyskały najwięcej wskazań to: atmosfera miejsca (wskazuje je 45% planujących wyjazd krajowy), „w Polsce jestem u siebie – lubię wypoczywać w Polsce” (31%) oraz bliskość i łatwość dojazdu (27%). Stosunkowo często respondenci wskazywali także na odpowiedzi „chciałem zobaczyć nowe miejsce” (21%) oraz „jest tam mniejszy tłok niż w innych miejscach”. 17% spośród tych, którzy „majówkę” spędzą na wyjeździe krajowym deklaruje natomiast, że zawsze jeździ w to samo miejsce.

Kto spędzi „majówkę” w kraju?

Skłonność do spędzenia „majówki” w kraju rośnie wraz z poziomem wykształcenia respondentów. Częściej wyjazdy krajowe planują mężczyźni niż kobiety oraz osoby mieszkające w mieście niż na wsi (przy czym najczęściej mieszkańcy średnich i większych miast – od 50 tys. do 199 tys. mieszkańców). Plany spędzenia długiego weekendu majowego w Polsce są również skorelowane z posiadaniem dzieci – częściej planują wyjechać osoby, w których gospodarstwie domowym są dzieci poniżej 18. roku życia.