Myślenice. Znęcali się nad młodszym kolegą. Teraz usłyszeli zarzuty

Jeden z zarzutów mówi o narażaniu innej osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, drugi zaś o zmuszaniu innej osoby do określonego zachowania, stosując wobec niej przemoc lub groźbę bezprawną.

Przypomnijmy, w czwartek 9 stycznia do sieci trafiło nagranie z telefonu, na którym widać, jak dwaj młodzi mężczyźni znęcają się nad młodszym kolegą. Jeden z nich przytrzymuje 15-latka od tyłu, a drugi w tym czasie zakłada mu na głowę prezerwatywę. Ofiara pyta "mogę to zdjąć?". Zwraca się przy tym do swego oprawcy po imieniu, co wskazuje na to, że się znają. Mężczyzna próbuje podpalić prezerwatywę na głowie nastolatka (ten przeciwko temu protestuje), co w końcu mu się udaje i krzyczy "świeca!".

Na nagraniu słychać wulgarne wyzwiska.