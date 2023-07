Muzyka polskich kompozytorów zabrzmiała w bazylice jezuitów Anna Piątkowska

Od 1 do 29 lipca potrwa w Krakowie Festiwal Muzyki Polskiej. Przez kolejnych pięć weekendów będzie okazja, by usłyszeć polskich kompozytorów od XVI do XX wieku. Repertuar uzupełnią uzupełnioną arcydzieła muzyki światowej. W sobotę w bazylice jezuitów melomani mieli okazję wysłuchać koncertu w 150. rocznicę śmierci Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego.