Muzyka, która relaksuje i uspokaja. Dwadzieścia lat od pierwszej płyty Smolika

- Artur Rojek zaproponował mi występ rocznicowy na OFF Festivalu, więc musiałem na nowo zanurzyć się w tym, co zrobiłem właśnie solo. Zanurzyłem się i uznałem, że super byłoby wydać taki album i postawić jakąś kreskę, odbić się od tego, co dotąd. Bo myślę znowu o swoim autorskim wydawnictwie po wielu latach milczenia; wcześniej nie miałem na to czasu, a może było mi wygodnie nie zabierać się do takiej pracy, dziś jestem gotowy pójść dalej. „Podsumowanie” w postaci płyty dobrze mi zrobiło - tłumaczy Smolik w "Zwierciadle".