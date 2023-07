Muzeum Wisły Kraków, boisko i parkingi przy stadionie uzależnione od wsparcia z Unii Europejskiej

- Mamy pozwolenie na budowę na dokończenie inwestycji związanych ze Stadionem Miejskim im. H. Reymana. Dotyczy to budowy boiska piłkarskiego, muzeum Wisły Kraków i parkingów. Będzie można to zrealizować tylko wtedy, jeżeli pojawią się środki zewnętrzne. Inwestycja jest przygotowana. Liczymy na to, że będzie można skorzystać z funduszy unijnych - mówi Krzysztof Kowal, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej.