Muzeum KL Plaszow: ruszają prace budowlane na terenie byłego obozu

Muzeum powstało, by objąć opieką teren po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Plaszow, funkcjonującym w latach 1942–1945. Ocenia się, że przeszło przez niego ok. 35 tys. więźniów: Żydów, Polaków i osób innych narodowości. W obozie zostało zamordowanych 5-6 tys. ludzi.

Poznawania i upamiętnianie

I tak np. 5 sierpnia od godz. 9 można uczestniczyć w około 2-godzinnym spacerze, którego celem jest poznanie historii obozu Plaszow, ale także historycznej i współczesnej topografii tego miejsca pamięci.

Z kolei na 6 sierpnia (niedziela) o 19.30 zaplanowana jest kolejną edycja spotkania upamiętniającego więźniów i ofiary niemieckiego obozu Plaszow - pod nazwą Pamięć/Zachor. Odbędzie się ono przy ul. Jerozolimskiej 3, w pobliżu Szarego Domu na terenie byłego KL Plaszow.

Uczestnictwo w upamiętnieniu może być dwojakie. Osoby chętne do odczytania podczas tego wydarzenia krótkich cytatów z relacji ocalonych więźniów są zapraszane do mailowego zgłoszenia swojego udziału na adres: [email protected] W odpowiedzi otrzymają cytat do publicznego przeczytania w trakcie upamiętnia. Zgłoszenia są przyjmowane do 4 sierpnia.