Moje miasto. W Krakowie nie musimy wszystkiego zazdrościć Paryżowi ZDJĘCIA

U nas przez ten czas głowili się, jakby taki wynalazek zastosować pod Wawelem. Na razie doszliśmy do tego, że niedługo będziemy mieć bilet metropolitalny. Opcja pozwalająca jeździć również pociągami ma być jednak dużo droższa od tej na podróże tramwajami oraz autobusami - i będzie to bilet tylko miesięczny.

Kiedy byłem tu siedem lat temu, to pierwszym marzeniem było przeniesienie do Krakowa w sumie wydawałoby się prostego rozwiązania, jakim jest jeden bilet na wszystkie środki transportu.

Pojechałem też do dzielnicy wieżowców La Défense. To już nie Paryż, tylko aglomeracja. U nas planuje się takie Nowe Miasto na Rybitwach. Tam wysokościowce oddziela gigantyczna aleja betonu. U nas planują też zieleń i parki, ale to tylko wizualizacje. Tam do biznesowej strefy można szybko dojechać metrem albo koleją. U nas na Rybitwy nawet tramwaj nie dojeżdża.