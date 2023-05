Moje miasto. Największa superściema w Krakowie. Beton zamiast zieleni na Grzegórzkach ZDJĘCIA

Najpierw były szumne zapowiedzi. Ogłoszeniu pomysłu na Superścieżkę towarzyszyła bogata kampania reklamowa. Rozmach był światowy. Urząd zaznaczał, że to "pierwsze zakrojone na taką skalę działanie placemakingowe na obszarze Krakowa". W tłumaczeniu miało to być nadanie terenowi wzdłuż rond Grzegórzeckiego i Mogilskiego nowej wartości, a wszystko przy wspólnym zaangażowaniu mieszkańców, władz miasta i prywatnych inwestorów.

Do tego wyznaczono miejsca rekreacji i wypoczynku z ławkami i hamakami, boiska sportowe, fontanny, poidełka oraz przestrzeń dla wydarzeń kulturalno-rozrywkowych. Zapowiadano, że cała inwestycja zakończy się w 2019 roku.

„Superścieżka to przykład, na którym uczymy się jak efektywniej zarządzać miastem" - przekonywał wtedy ówczesny wiceprezydent Krakowa Tadeusz Trzmiel.

No to się świetnie nauczyliśmy na tym przykładzie. Efekt jest porażający. Zamiast obiecywanej zieleni i miejsc do rekreacji mamy głównie ciąg parkingów. Betonu nie ruszono. "Rewolucję" przeszedł natomiast skwer Eilego, gdzie w miejscu zieleni pojawiała się... zieleń. W dwa lata dodano tam kilka krzaków, rzeźby oraz zabawki z drewna.

W sąsiedztwie, na terenie Grzegórzek wyrósł las bloków, apartamentowców, biurowców i na tym nie koniec, bo deweloperzy nie powiedzieli tam jeszcze ostatniego słowa.