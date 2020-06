Foodtruckowy skwer na Kazimierzu znów tętni życiem

Wraz ze znoszeniem koronawirusowych obostrzeń coraz więcej miejsc w Krakowie "wraca do życia". Jednym z nim nich jest popularny skwer Izaaka z foodtruckami na Kazimierzu. To jedno z najpopularniejszych tego typu miejsc w Krakowie. Jak widać na zdjęciach, powoli wraca ono do życia...