Młodzi artyści o tym, jak wygląda świat. Wernisaż wystawy "SPLEEN" w sobotę 1 kwietnia w Pałacu Potockich

Wystawa SPLEEN w Pałacu Potockich w Krakowie prezentuje twórczość artystów i artystek związanych z krakowską Fundacją Spleen: siedemnaście zebranych, wchodzących do świata sztuki, młodych osobowości. Każda opowiada swoją unikatową historię oraz przedstawia własną wersję otaczającej nas rzeczywistości. Korzystając z różnych mediów – malarstwa, grafiki, fotografii, rzeźby – i środków ekspresji – jedni z czułą wrażliwością, drudzy za pomocą prowokującej satyry – tłumaczą, jak widzą świat, co o nim myślą i jak się w nim odnajdują.

- Chcemy poszerzyć głos młodych twórców w społeczeństwie, ponieważ uważamy, że to do nich należy odpowiedzialność za zmieniający się świat. To oni stanowić będą o sile oraz atrakcyjności kolejnego pokolenia artystów – mówią twórcy Fundacji Spleen: Julia Michalczyk, Kuba Wyczesany i Maciek Kaleciński. - Fundacja SPLEEN istnieje od października 2022 roku. Od samego początku naszym celem jest uruchomienie bezpiecznej i atrakcyjnej platformy dla młodych artystów. Możliwość stacjonarnego zainicjowania naszej działalności jest więc dla nas niezwykle istotnym krokiem; poczuciem, że wspólnie jesteśmy w stanie zrealizować ten cel - dodają.