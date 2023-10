Miliony Wisły Kraków z telewizji. Tyle klub zarobił na sprzedaży praw do transmisji meczów ze stadionu przy Reymonta

W pierwszej dekadzie tego wieku Wisła znacząco zarabiała na prawach do transmisji tylko wtedy, gdy występowała w europejskich pucharach. Na przykład w roku 2003, gdy otrzymała z tego źródła 3,63 mln zł, aż 3,55 mln zł pochodziło z meczów transmitowanych w rozgrywkach UEFA, a tylko 78,35 tys. zł ze spotkań krajowych.

Zmieniło się to w kolejnych latach, gdy gwałtownie wzrosły stawki płacone przez stacje telewizyjne w przetargach za prawa do transmitowania rozgrywek naszej ekstraklasy. Dlatego pomimo obniżenia poziomu prezentowanego przez piłkarzy „Białej Gwiazdy” i zajmowania w lidze odległych miejsc, źródło nie tylko nie wyschło, ale zaczęło stanowiło jedną z najważniejszych pozycji w klubowym budżecie.

Eldorado skończyło się dla Wisły z chwilą spadku do 1. ligi. Widać to wyraźnie w poniższym zestawieniu. O ile od 2016 roku przez kolejnych sześć lat Wisła zarabiała dzięki telewizji minimum 8 mln zł, o tyle w ubiegłym spadła do poziomu 6,7 mln. Prawdziwa różnica będzie jednak widoczna dopiero w przychodach za kończący się rok, który krakowianie w całości spędzą na zapleczu ekstraklasy.