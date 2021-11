Mieszkańcy ogłaszają sukces. Miasto jednak nie sprzeda działki z placem zabaw w Przegorzałach. "Presja ma sens"

Mieszkańcy oraz radni sprzeciwiali się sprzedaży przez miasto blisko 10-arowej działki w krakowskich Przegorzałach, na której znajduje się plac zabaw. Krakowianie opisują ten teren jako zaciszny i urokliwy zakątek, otoczony bujną zielenią. Obawiali się, że jeśli zostanie sprzedany, powstaną tam obiekty sportowe. - Plac zabaw na tym terenie istnieje już od co najmniej 40 lat, a całe pokolenia starały się o zachowanie charakteru okolicy. Teraz ten wysiłek może zostać zaprzepaszczony. Większość urządzeń zabawowych jest w dobrym stanie. Dzielnica co roku inwestuje środki w utrzymanie ogródka jordanowskiego. Jeżeli miasto nie zmieni swoich planów, to ciężko przewidzieć, jaka przyszłość czeka to miejsce - mówił Krzysztof Kwarciak, który zaalarmował o planowanej sprzedaży terenu.