Mieszkańcy oburzeni drastycznymi cięciami w komunikacji miejskiej

Tydzień pracy jeszcze się nie zaczął, a do naszej redakcji już piszą zbulwersowani mieszkańcy, którzy, pomimo społecznej kwarantanny, do pracy muszą się udawać. W obecnej sytuacji będzie to dla nich niemożliwe lub bardzo utrudnione. Poniżej publikujemy dwa maile Czytelników (nazwiska do wiadomości redakcji). Znamienny jest zwłaszcza list pracownika domu pomocy społecznej pod Krakowem.

Urzędnicy zapominają najwyraźniej, że sporo ludzi, nie pracuje tak jak oni – od 7.30 do 15.30, a z reguły od 8 do 16 lub 9 do 17. Skoro godziny szczytowe kończą się o 8 i o 16, to jak takie osoby mają do pracy dojechać, a potem z niej wrócić? Co z osobami, których godziny pracy są jeszcze inne?