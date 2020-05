Mieszkańcy nie mogą budować od roku. Aż 6 procent Krakowa zablokowane!

W trakcie epidemii koronawirusa w Krakowie wyhamowały prace nad planami zagospodarowania przestrzennego. Teraz urzędnicy do nich wracają. Wśród nich są m.in. plany, które wchodzą w obszar oddziaływania tzw. masterplanu dla lotniska w Balicach. Bez nich okoliczni mieszkańcy nie mogą nie tylko wybudować domu, ale także podciągnąć kanalizacji, czy dokonać podziału działek. Chodzi w sumie o ponad 6 proc. powierzchni miasta.

W marcu zeszłego roku okazało się, że mieszkańcy wielu obszarów Krakowa mają problem, aby cokolwiek wybudować. Wszystko przez tzw. plan generalny dla lotniska w Balicach. Został on podpisany w listopadzie 2018 przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Dokument określa rozwój portu lotniczego do 2036 roku. Jednocześnie wpływa on na aż 13 proc. powierzchni Krakowa, określając co można, a co nie budować. Dotyczy to zarówno deweloperów, jak i zwykłych mieszkańców. W tym przypadku głównie ich, bo mowa o obrzeżach miasta, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna. Tym samym nie mogą budować domów, dzielić działek (np. w postępowaniu spadkowym), podciągnąć kanalizacji, czy zmienić przeznaczenie budynku, np. z usługowego na mieszkalny lub na odwrót. Masterplan dla lotniska wstrzymał bowiem wydawanie wszelkich decyzji administracyjnych pozwalających na budowę, głównie tzw. wuezetek (warunki zabudowy). Żeby to zmienić, w miejscach, gdzie nie ma planów miejscowych, trzeba je jak najszybciej uchwalić.

Ponad 6 proc. powierzchni miasta "zablokowane" Tak było ponad rok temu. Do tego czasu wciąż nie udało się uchwalić 22 planów (ich lista na końcu tekstu), które obejmują spory obszar Krakowa, od jego zachodniej części, przez północ, po wschodnie rubieże Nowej Huty, który wchodzi w obszar oddziaływania masterplanu. - Na obszarze objętym Planem Generalnym Lotniska Kraków Balice sporządzane są 22 plany miejscowe o łącznej powierzchni 2178 ha, co stanowi 6,6 proc. powierzchni miasta. Wszystkie te plany są "na biegu" - mówi Dariusz Nowak, rzecznik magistratu. Część planów jest już na zaawansowanym etapie prac, czekają m.in. na niezbędne opinie i uzgodnienia, ale wszystko opóźniła epidemia koronawirusa. W związku z obostrzeniami dotyczącymi kontaktów społecznych nie można np. przeprowadzić publicznej dyskusji nad planem, czy zaprosić mieszkańców na posiedzenie komisji, która opiniuje plan. Sama komisja zresztą też nie może się spotkać.

- Część planów ugrzęzło, bo nie możemy ich opiniować. Komisje się nie spotykają, a w przypadku planów miejscowych nie za bardzo da się to zrobić zdalnie – zaznacza Grzegorz Stawowy, przewodniczący komisji planowania przestrzennego w radzie miasta. Jak dodaje ok. 60-70 osób jest zainteresowanych udziałem w posiedzeniu komisji, a w związku z sytuacją epidemiczną, nie jest to możliwe. - Nie chcę wydawać opinii bez udziału mieszkańców – mówi Grzegorz Stawowy. Radny zapowiedział powołanie zespołów roboczych, na których w ramach posiedzenia komisji w mniejszej liczbie pojawią się radni, którzy są zainteresowani danymi planami. Chodzi w sumie o osiem dokumentów: Zakamycze, Mydlniki, Olszanica, Lindego, Morelowa, Wola Justowska-Hamernia, Tonie A-B i Siewna. Bez planów przynajmniej do połowy 2021 roku To wszystko sprawia, że mieszkańcy na swoich działkach wciąż nie mogą wiele zrobić. Kiedy to się zmieni? Najwcześniej w wakacje 2021 roku. Wtedy być może będą uchwalone pierwsze plany z 22 wchodzących w obszar oddziaływania masterplanu lotniska.

- Prace nad planami w Krakowie niestety trwają długo. Do tego trzeba doliczyć ewentualne uwagi, protesty mieszkańców, potem poprawki radnych, itp. To wszystko wydłuża czas pracy nad planami – kwituje radny Stawowy. O tym, że masterplan dla lotniska wszedł w życie i jakie wywiera skutki, mało kto zdawał sobie sprawę. W Krakowie urzędnicy dopiero w marcu 2019 zorientowali się w sytuacji. Do tego czasu (od 26 listopada 2018) wydali 65 wuzetek, które są niezgodne z planem generalnym dla lotniska. Od początku marca zeszłego roku zawieszono ponad 150 postępowań o wydanie wuzetek. W większości wpłynęły zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na taką decyzję.

Wuzetki wydane przed 26 listopada 2018 umożliwiają wystąpienie o pozwolenie budowlane. Co z wuzetkami po tej dacie? Postępowanie o ich wydanie w większości przez SKO były zawieszane. Te już wydane były rozpatrywane w każdym przypadku indywidualnie, nieraz z korzyścią dla mieszkańców.

Prace nad planami wstrzymane W związku z epidemią koronawirusa urzędnicy wstrzymali prace planistyczne nad 10 planami miejscowymi. Przypomnijmy, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to dokument określający, co w danym obszarze miasta można wybudować (bloki, domy, biura, itp.), gdzie ma być zieleń, gdzie drogi, itp. Bez planu, pozwolenie budowlane można uzyskać na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Jej uzyskanie jest jednak bardzo czasochłonne. Przy obowiązującym planie, decyzję ws. wniosku o budowę trzeba wydać w ciągu 65 dni. 31 marca decyzją prezydenta wstrzymano prace nad planami (część była już gotowa do publicznej dyskusji i wyłożenia): Azory-Zachód,

Centrum Nowej Huty-część A, B, C,

Górka Narodowa-os. Gotyk,

Kleparz,

Rybitwy-Rej. ul. Golikówka,

Kostrze,

Kampus UP,

Bulwary Wisły II,

Dąbie,

Czyżyny AWF.

Od początku tego tygodnia prace nad planami zostały przywrócone. Mieszkańcy do 1 czerwca mogą składać uwagi do planów Azory i Rybitwy. Do 24 lipca uwagi można składać do planów Górka Narodowa, Kleparz i Centrum Nowej Huty (plany będą wyłożone do publicznego wglądu do 10 lipca). Nad tymi trzema planami odbędzie się też dyskusja w sali obrad rady miasta na pl. Wszystkich Świętych, kolejno – 2 lipca (godz. 16), 7 lipca (godz. 15.30) i 9 lipca (godz. 15.30) Obecnie sporządzane są 62 plany miejscowe. Na ostatniej sesji uchwalono plan Malborska. Gotowy i czekający na uchwalenie przez radnych jest też plan Nowohucka-rejon koncentracji usług. Pozostałe 51 planów (poza 10 wymienionymi powyżej) jest opracowywanych i na razie nie wiadomo kiedy powstaną.

Plany znajdujące się w całości lub w części w obszarze objętym Planem Generalnym dla Lotniska

Kraków-Balice

Balice I,

Balice II,

Zakamycze,

Olszanica,

Podkamyk,

Mydlniki,

Lindego,

Os. Widok,

Wiedeńska,

Morelowa,

Wola Justowska-Hamernia,

Pasternik,

Bronowice-Rejon Koncentracji Usług,

Bielany,

Tonie A-B, 1

Rejon ulic Łokietka-Glogera,

Las Witkowicki,

Górka Narodowa-Os. Gotyk,

Mistrzejowice-Północ,

Żabiniec,

Siewna,

Piasta Kołodzieja.