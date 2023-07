Mieszkańcy Bieżanowa i Złocienia będą mogli czuć się bezpiecznie? Wzdłuż rzeki Serafy została zamontowana winylowa ściana

- Zakończyliśmy całość inwestycji. To kolejny etap zabezpieczeń przeciwpowodziowych dla Bieżanowa. W tej chwili budujemy również zbiorniki na Serafie, które już osiągają swoją funkcjonalność przeciwpowodziową. To kompleksowe zabezpieczenie tej części miasta. Ta inwestycja to bardzo dobry przykład współpracy instytucji rządowych i samorządu. Mamy nadzieję, że takich realizacji będzie coraz więcej. - podsumował Radosław Radoń, dyrektor RZGW w Krakowie.