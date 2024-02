Międzynarodowy Dzień Pizzy 2024. Wszystko, co chcecie wiedzieć o tym włoskim przysmaku

Chrupiące ciasto, świeże zioła, lejący się ser i ten zapach! Czy znacie kogoś kto nie lubi pizzy? Margherita, pepperoni, hawajska… już same nazwy wystarczą, żeby poczuć się głodnym! 9 lutego na całym świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pizzy. Co trzeba o wiedzieć o tym włoskim przysmaku? Zdziwicie się, ile tajemnic w sobie skrywa!

Pizza Margherita na cześć Małgorzaty Sabaudzkiej

Margherita - prosta i pyszna. Fot. Racool studio/Freepik Ponoć pierwsza współczesna pizza powstała w 1889, kiedy Neapol odwiedziła Małgorzata Sabaudzka, królowa Włoch w latach 1878-1900. Niejaki Raffaele Esposito przygotował na jej cześć specjalną potrawę – pizzę, w której podstawowymi składnikami były: pomidory (czerwień)

ser mozzarella (biel)

bazylia (zieleń) Składniki te reprezentowały narodowe barwy Włoch. Esposito nazwał ją Margherita na cześć królowej. Do dziś jest to nazwa najpopularniejszej i najprostszej wersji pizzy.

Rzymska, sycylijska czy neapolitańska?

Jeżeli już jesteśmy w słonecznej Italii, skąd pochodzi pizza, warto wspomnieć, że rozróżnia się tam trzy najważniejsze rodzaje pizzy, zawdzięczające swój smak regionalnym składnikom i tradycjom kulinarnym.

Na podium znajduje się pizza napoletana (pizza neapolitańska) wywodząca się ze słonecznego Neapolu. I tu nie ma zmiłuj. Oryginalna ma w sobie pomidory San Marzano, tradycyjnie uprawiane w wulkanicznej glebie u podnóża Wezuwiusza oraz oryginalną mozzarella z mleka bawolic. Jej cechą charakterystyczną jest mocno zarumienione ciasto o chrupiących brzegach. Pizza tego typu powinna być wypiekana jedynie w opalanych drewnem piecach.

, czyli pizza sycylijska. Ma gruby spód oraz ser ukryty pod sosem. Jest ona przygotowana w prostokątnej blaszce. Nie można pominąć również wywodzącej się ze stolicy pizzy rzymskiej, którą najczęściej mamy na myśli wspominając o tym włoskim rarytasie. Cienkie, średnio wypieczone ciasto oraz szereg ulubionych składników to najbardziej kultowe oblicze pizzy, rozpropagowane na całym świecie.

Pizza hawajska z ananasem. Włosi: to profanacja!

Albo się ją kocha, albo nienawidzi! Pizza hawajska z ananasem wzbudza kontrowersje na całym świecie. Jej historia jest dość krótka. Powstała w 1962. Za jej twórcę uważa się greckiego emigranta Sama Panopoulosa, który osiedlił się w stanie Ontario w Kanadzie i prowadził tam restaurację. Oprócz burgerów, frytek czy hot dogów serwował również dania amerykańskie, mocno inspirowane kuchnią chińską, w której łączenie słonych i słodkich smaków jest bardzo popularne. Pizza z ananasem wzbudza kontrowersje... Fot. Freepik.com To właśnie Panopoulos dodał ananasa do pizzy z sosem pomidorowym, szynką i serem. Placek zyskał ogromną popularność i rzeszę zwolenników. Nie wszystkim jednak przypadł do gustu – wielu konserwatystów uznało ją za nietrafiony żart i kpinę z włoskiej tradycji.

Do dziś wielu Włochom pizza hawajska kojarzy się raczej z kulinarną profanacją.

Pizza niejedno ma imię

Pizza calzone z wyglądu wcale nie przypomina klasycznej pizzy. Fot. Freepik.com Pizza, która w ogólne nie przypomina pizzy? Na przykład pizza calzone. Przygotowywana jest w formie dużego pieroga z nadzieniem.

A pizza w kształcie babki? To pizza marchigiana. To wytrawne ciasto drożdżowe nadziewane serem.

I w końcu - pizza ziti. To ukłon w stronę miłośników makaronów. Podstawowym dodatkiem jest makaron przypominający kształtem penne, lecz o ściętych na prosto krańcach.

Jaką pizzę zamawiamy najczęściej?

Z badania Glovo wynika, że aż 78 procent Polaków zamawia pizzę do domu, a jak deklaruje 33 proc. badanych rodziców - na obiad najczęściej wybierają dla swoich pociech klasyczną pizzę margharitę.

Co ciekawe, zamawiamy pizzę na… poprawę humoru. Tak deklaruje aż 54 procent badanych.

Z kolei z najnowszego „Raportu Food Trendów 2023/24” przygotowanym przez platformę pyszne.pl wynika, że pizza, która jeszcze rok wcześniej była najczęściej zamawianym daniem, spadła na drugie miejsce.

A jaką pizzę kupujemy najczęściej? Na podstawie danych zgromadzonych przez aplikację PanParagon powstał ranking 10 najczęściej kupowanych rodzajów pizzy w 2023 r. Co się okazało? Niekwestionowaną królową jest margherita, następnie capriccioza, salami, pepperoni i… hawajska.

