Międzynarodowe Zawody Robotów Marsjańskich po raz pierwszy w Krakowie. Odbędą się we wrześniu. "Jesteśmy coraz bliżej kosmosu"

ERC to prestiżowe, międzynarodowe wydarzenie kosmiczno-robotyczne, które odbywa się w Polsce już od 10 lat. Stanowi połączenie: zawodów robotów marsjańskich z udziałem najlepszych drużyn akademickich z całego świata, konferencji branżowej z udziałem ekspertów sektora kosmicznego, astronautów i naukowców oraz pokazów naukowo-technologicznych.

W Krakowie impreza odbędzie się na kampusie AGH. Będzie trwała trzy dni - od 6 do 8 września.

- To wspaniałe wydarzenie, które promuje naukę, technikę, kształcenie, przemysł - wszystko, co się wiąże z technologiami kosmicznymi - podsumowuje rektor AGH prof. Jerzy Lis. Co zyska uczelnia, która zaprosi do siebie na tę imprezę? - To jest olbrzymia promocja, a jednocześnie możliwość dalszej konsolidacji tego środowiska, w tym przemysłu, który chce mieć takie miejsce wystawowe. Będzie to coś w rodzaju targów - także i targów pracy, gdzie będą się promować firmy. W AGH postawiliśmy na sektor kosmiczny, skupiamy się na rozwoju technologii kosmicznych, rozwijamy nowe kierunki kształcenia, to jest nasza oferta dla młodych ludzi - podkreśla rektor AGH.