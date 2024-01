Michał Limboski: Dorastaliśmy w kompletnie innych światach i dzięki temu te piosenki mówią o rzeczach uniwersalnych

- Jak to się stało? - To był już drugi rok pandemii. Pamiętam, że latem grałem trochę koncertów, ale przyszła zima i znowu wszystko zamknęli. Po raz pierwszy w życiu napisałem swoje CV i wysłałem do instytutu BIMM. Dzisiaj wykładam tam grę na gitarze i songwriting. To brytyjska szkoła, mocno opierająca się na etosie anglosaskiej muzyki rozrywkowej. Jest bardzo nowoczesna, studiuje się w niej przedmioty obejmujące grę na instrumentach i śpiew, ale także produkcję muzyczną i realizację nagrań.

- Jak się czujesz w roli wykładowcy uniwersyteckiego? - To dla mnie niezwykła przygoda. Bardzo to sobie chwalę. Kiedy wiele lat temu w Krakowie, któryś z moich kolegów-muzyków zaczynał uczyć w szkole, ja zawsze myślałem: „Ja bym się do tego nie nadawał. No chyba, żeby to była szkoła, w której byłby wykładany songwriting i inne ciekawe kierunki. Ale pewnie takiej szkoły nie ma nigdzie”. No i okazało się, że jednak jest. (śmiech)

- Jak na niego trafiłeś? - Moja dziewczyna pracowała z Rayem w szkole artystycznej, w której uczył on śpiewu musicalowego. Podrzuciła mi do niego kontakt i powiedziała, że byłby fajnym rozmówcą. I rzeczywiście: ten podcast, w którym Ray był moim gościem, pobił rekord długości – rozmawialiśmy prawie 4 godziny. Można to posłuchać do dzisiaj w YouTube’ie.

- Jak się narodził pomysł na to, żebyście nagrali wspólną płytę? - Właściwie to nie wiem, jak to się stało. Po prostu bardzo się z Rayem polubiliśmy. Nagraliśmy podcast, potem zjedliśmy kolację. Po kilku tygodniach spotkaliśmy w moim studiu, żeby spróbować coś razem porobić. Podczas pierwszej sesji pisania piosenek, powstał utwór „Sweet Goodbye”. Te spotkania nie były tak częste, bo wkrótce koncerty wróciły i albo ja byłem w Polsce, albo Ray w trasie z Sarah Connor. Kiedy miałem czas, produkowałem jednak te piosenki w swoim studiu. Był to więc projekt powstający bez jakichkolwiek planów i pośpiechu. Dopiero po kilku miesiącach zrozumieliśmy, że z tego będzie płyta, a nie parę piosenek, które potem Ray sprzeda jakiejś gwieździe i będziemy bogaci. (śmiech)

- Co zdecydowało, że jednak powstał album?

- Przede wszystkim to, że piosenki okazały się bardzo osobiste i ważne dla nas. Początkowo byliśmy dla siebie obcymi facetami - i poznawaliśmy się nawzajem przez pisanie tych melodii i tekstów. To muzyka była najważniejsza i przez nią odczuwaliśmy to, co nas łączy i co nas dzieli. Dla mnie to była fascynująca okazja do konfrontacji moich wyobrażeń o Ameryce i Amerykanach z prawdziwym człowiekiem. Ja dorastałem na muzyce bluesowej i poznawałem ten świat od strony jakiegoś kanonu muzycznego, a nie od strony ludzi, którzy go wykonywali. Było to więc dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. Ray z kolei nie miał nigdy do czynienia z twórcą z Europy Wschodniej.

- Piosenki, które nagraliście odwołują się do klasyki soulu i gospel z lat 60. i 70. To był twój wspólny mianownik z Rayem?

- Dla mnie tak. Ale moje wyobrażenia dotyczące tego, co robią i jacy są śpiewacy z południa Stanów Zjednoczonych, miały się tak naprawdę nijak do tego, jaki jest Ray. On wyrasta bardziej ze świata gospel, soulu, ale też popu. Słuchaliśmy innej muzyki w młodości, oglądaliśmy inną telewizję, dorastaliśmy w kompletnie innych światach – i dzięki temu te piosenki mówią o rzeczach uniwersalnych, wspólnych dla ludzi pochodzących z różnych kultur.