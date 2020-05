Miasto dzieli budynki na Wesołej, jak chce. Gdzie konsultacje?

Zielony salon kultury, nowa siedziba Biblioteki Miejskiej, fundacja zajmująca się urologią, Capella Cracoviensis w kościele i miejsce na rynek - tak wyglądają pomysły miasta na rejon Wesołej kupiony od Szpitala Uniwersyteckiego za 283 mln zł. Problem w tym, że miasto było zobowiązane do przeprowadzenia konsultacji społecznych ws. przyszłości tego terenu, ale najwyraźniej o nich zapomniało.

Dyskusja o przyszłości terenów Wesołej, czyli 9 hektarach i 17 budynków, które miasto kupiło za 283 mln zł (płatne w rocznych ratach przez 10 lat) przy ul. Kopernika i Śniadeckich, zaczęła się jeszcze na długo przed podpisaniem umowy kupna w zeszłym roku. Wciąż nie widać jej końca, choć miasto przedstawia coraz to nowe pomysły. Najnowsze to lokalizacja Biblioteki Miejskiej w budynkach pod adresami Kopernika 15, 15a i 15b. Do kolejnego – przy ul. Grzegórzeckiej 18 ma się wprowadzić fundacja związana z urologią. W Zarządzie Zieleni Miejskiej powstał z kolei specjalny zespół, który będzie pracował nad kwestiami związanymi z ochroną i konserwacją zieleni na tym obszarze. W tej chwili puste są już budynki przy ul. Kopernika 15 i 21 oraz Grzegórzeckiej 18. Miasto miało je przejąć od szpitala na początku roku, ale plany pokrzyżowała pandemia.

– Budynki te mają nam zostać wydane do 30 czerwca. Potem stopniowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem, będziemy przejmować następne – mówi Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa i dodaje, że będą to kolejno: działka, na której znajduje się obecnie parking szpitalny, budynek przy ul. Kopernika 21 i Śniadeckich 5. Wszystkie obiekty mają być wydane miastu do grudnia 2023 r.

Pozostałymi budynkami są zainteresowane przede wszystkim instytucje publiczne i uczelnie wyższe, a miasto bierze też pod uwagę potrzeby lokalowe miejskich jednostek kultury. Tak jest np. w przypadku Capelli Cracoviensis, która mogłaby korzystać z budynku kościoła, który nie straciłby przy tym swojej funkcji sakralnej. – Wesoła ma być salonem kultury, realizowanej głównie przez nasze miejskie jednostki. Oczywiście to proces długotrwały – zaznacza Jerzy Muzyk.

Urzędnicy decydują sami, co z konsultacjami? Problem w tym, że w sprawie Wesołej miały się odbyć konsultacje społeczne. Ich przeprowadzenia jeszcze w zeszłym roku chciał poseł PO Aleksander Miszalski (wtedy jeszcze radny miejski). O dziwo na konsultacje nie zgodzili się radni PiS oraz klubu prezydenckiego Przyjazny Kraków i uchwała w tej sprawie przepadła. Wśród radnych PO pojawiły się głosy, że decyzje o losie Wesołej już zapadły.

Dlatego sprawy w swoje ręce wzięły organizacje pozarządowe, które w styczniu przygotowały wniosek do prezydenta Jacka Majchrowskiego o przeprowadzenie konsultacji społecznych. Wśród NGO-sów są m.in. Stowarzyszenia Zielone Grzegórzki, Przestrzeń Ludzie Miasto, Funkcja Miasto, czy Klub Jagielloński. Zgodnie z uchwałą o konsultacjach społecznych w Krakowie, grupa organizacji pozarządowych jest upoważniona do ich zainicjowania. I po raz pierwszy z tego zapisu skorzystały. Konsultacje miały się zacząć na przełomie lutego i marca, a zakończyć w listopadzie. Jako miejsce ich przeprowadzenia wskazano Wesołą. Tyle że nic z tego się na razie nie wydarzyło. Oczywiście można to tłumaczyć epidemią koronawirusa, ale na przełomie lutego i marca jeszcze jej u nas nie było. Problemem jest też co innego.

- W sprawie konsultacji nie było żadnej odpowiedzi. Urząd nic nie ogłasza stronie społecznej, wstrzymuje ostateczne decyzje ws. konsultacji i nie wiemy, na jakim etapie jesteśmy. Tymczasem Wesoła jest w niejasnych okolicznościach rozdysponowana pomiędzy różne instytucje i prywatne podmioty - mówi radny miejski Łukasz Maślona.

Radny złożył interpelację do prezydenta z zapytaniem, co dalej z konsultacjami. - Miały być konsultacje społeczne na temat Wesołej, a miasto już dzieli budynki według własnego uznania. Wiadomo tylko, że ma być konkurs na koncepcje rynku na Wesołej, ale poza tym brakuje szerszej wizji całości. Mamy tylko punktowe oddawanie poszczególnych budynków. W ten sposób może powstać miejsce, gdzie mało kto przyjdzie, bo nie będzie atrakcyjne dla mieszkańców - kwituje radny.

Czekanie na plan i koncepcję od spółki ARMI Aktualnie trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wesołej. Być może zostanie on uchwalony jeszcze w tym roku. Zgodnie z jego założeniami na Wesołej miałyby zostać odtworzone ogrody renesansowe, a w centralnej części – w sąsiedztwie byłego szpitala zakaźnego – powstać rynek wielkością zbliżony do placu Wolnica. Jego koncepcja ma stanowić przedmiot konkursu architektonicznego, który będzie ogłoszony po uchwaleniu planu.

Równolegle miasto chce przystąpić do porządkowania terenu ze zbędnych obiektów, które nie figurują w ewidencji lub rejestrze zabytków i na których likwidację zgodziła się wojewódzka konserwator zabytków. Dokumentację formalno-prawną niezbędną do przeprowadzenia takich rozbiórek przygotuje w tym roku spółka ARM Inwestycje. Spółka określi także charakter usług na Wesołej, w ramach koncepcji szykowanej przez ARMI. Jej budżet na ten rok to 1,5 mln zł.