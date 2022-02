Miasto chce sprzedać 80 arów ziemi, którą prawdopodobnie kupi deweloper. Mieszkańcy są przeciwko, bo woleliby tam np. przedszkole

80-arowy teren składający się z pięciu działek położony jest w pobliżu budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej i linii kolejowej w Płaszowie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Wielicka - Wschód" określono ich przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zabudowę usługową. Można postawić tam bloki do 22 metrów wysokości, na innych – biurowce wznoszące się nawet do 25 metrów.

- Obecnie na tych działkach znajdują się pustostany, jednak biorąc pod uwagę przeznaczenie zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jest to obszar z potencjałem. Tym bardziej dziwi więc decyzja urzędu o tym, by się go pozbyć - mówi Ewa Owerczuk, polityczka Partii Razem.