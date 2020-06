Miały być trzy bloki, będzie czwarty. Mieszkańcy w szoku

Wspomniane dokumenty, prospekt i umowę deweloperską, przekazali nam do wglądu niektórzy mieszkańcy. Czarno na białym jest tam napisane, że osiedle Botanika to "inwestycja realizowana w trzech etapach, składająca się z trzech budynków". W samej umowie deweloperskiej jest zapis, że "Zamierzenie deweloperskie realizowane będzie w III etapach".

Odczucia mieszkańców osiedla są takie, że wszyscy są zbulwersowani, ale z drugiej strony jest duża mobilizacja. Mieszkańcy wynajęli prawnika, zamierzają skarżyć postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej dla nowej inwestycji. Będą walczyć na każdym możliwym następnym etapie, np. wniosku o pozwolenie budowlane. - Żeby wyegzekwować to, co nam obiecano – dodaje pan Krzysztof.

Spółka zapewnia, że na działce , gdzie stanie budynek znajdzie się trzypoziomowy garaż podziemny z ok. 252 miejscami parkingowymi w miejsce obecnych 143 miejsc parkingowych. Prezes Roczniak dodaje także, że w będącym na ukończeniu trzecim budynku zamiast jednopoziomowego, będzie dwupoziomowy parking, co da dodatkowe 60 miejsc postojowych.

Deweloper ma najwyraźniej problem z dotrzymywaniem zobowiązań. Chodzi o wspomnianą drogę. Zgodnie z porozumieniem z miastem, deweloper miał bowiem wyremontować i przebudować odcinek u. Tomickiego od skrzyżowania z al. Jana Pawła II do istniejącego nowego odcinka ulicy, prowadzącego do osiedla Botanika.

- Mało tego, od miesięcy nie możemy się doprosić o remont bardzo zniszczonego fragmentu ulicy Tomickiego. A tu nagle taka niespodzianka. Mniejszy budynek to nadal budynek, o którym nie mieliśmy pojęcia. A podejrzewam, że już wtedy, kiedy kupowaliśmy tu mieszkanie, był on w planach. I to jest w tym wszystkim oburzające – dodaje pani Karolina.

W tej sprawie kolejną interpelację do prezydenta złożył radny miejski Wojciech Krzysztonek. Radny przypomina, że deweloper był zobowiązany do remontu drogi nie później niż przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie któregokolwiek z obiektów etapu B lub C inwestycji. Tymczasem budynek B, wchodzący w etap B, został oddany do użytkowania już w listopadzie 2019 roku, a droga nie została wyremontowana.

Radny podkreśla, że po jego wcześniejszej interwencji deweloper wykonał jedynie drobne prace, polegające na bieżącym załataniu dziur, natomiast ulica wciąż nie doczekała się całościowego remontu.