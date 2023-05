Miał prawie 2 promile i szalał samochodem po płycie Rynku Głównego. To jednak nie wszystko

- O północy, strażnicy patrolujący ul. Mikołajską zauważyli Skodę, która z dużą prędkością wjeżdża na płytę Rynku Głównego. Funkcjonariusze ruszyli za pojazdem. Kierujący na widok niebieskich sygnałów świetlnych zatrzymał się, a wtedy strażnicy poprosili go o dokumenty. Wówczas wyszło na jaw, że nie posiada on uprawnień do prowadzenia pojazdów, a dodatkowo z jego ust wyczuwalna była woń alkoholu - informuje Straż Miejska Miasta Krakowa.