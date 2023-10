Metal z duszą. Hunter wystąpi w sobotę 14 października w krakowskim klubie Kwadrat

- To utwór „Kiedy umieram” zapoczątkował nowy styl w naszym graniu. Zrezygnowaliśmy z ograniczania się do szybkich, dynamicznych, technicznych utworów - zaczęliśmy tworzyć cięższe i wolniejsze kompozycje. Poza tym, użyliśmy klawiszy, których wcześniej w Hunterze nie było. Każdy kolejny kawałek, który potem powstawał był inny. W efekcie, przestaliśmy się przejmować przestrzeganiem rygorystycznych wymogów metalowej konwencji - mówi "Drak".

Do dzisiaj Hunter dorobił się ośmiu albumów studyjnych, z których ostatni nosi tytuł "Arachne" i ukazał się w 2019 roku. Listę tę uzupełniają cztery płyty koncertowe. Na czele formacji nadal stoi jej założyciel - "Drak".

- Skończyłem Akademię Muzyczną w klasie skrzypiec. To, czego się nauczyłem, zostało we mnie na zawsze. Dlatego, do dziś przenoszę harmonie muzyki klasycznej do kompozycji Huntera. W efekcie powstaje coś, co sami nazywamy soul metalem, czyli metalem z duszą - tłumaczy "Drak".