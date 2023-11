Męskie wsparcie w Krakowie. Mężczyźni to największa grupa osób bezdomnych i samotnych. Od 11 listopada każdy może wesprzeć zimową zbiórkę

- Akcja „Męskie Wsparcie" to moim zdaniem na pewno bardzo potrzebny temat, ponieważ jest wielu, którzy rzeczywiście potrzebują wsparcia - zwłaszcza zimą. Na pewno ważny jest też ciepły posiłek, zwłaszcza dla tych, którzy przebywają tylko w noclegowaniach, a za dnia muszą się gdzieś tam "plątać". Sam byłem w takiej sytuacji i wiem, że w trakcie dnia trzeba było sobie w tym mieście radzić i właśnie ten ciepły posiłek był wskazany. Odzież to druga sprawa, ponieważ gdy temperatura spada, dobrze jest mieć co na siebie włożyć - mówi pan Zenon, który na co dzień korzysta ze wsparcia krakowskiego przytuliska św. Brata Alberta.

„Męskie Wsparcie" to zupełnie nowa inicjatywa

- Dużo się mówi o wspieraniu kobiet, które zresztą umieją się lepiej zorganizować. Mężczyźni zaś są jacyś tacy niezorganizowani. Nasze Stowarzyszenie zauważyło to zjawisko i postanowiliśmy coś z tym zrobić. Głównym problemem mężczyzn, np. w tym okresie zimowym jest bezdomność i to, że marzną. Dlatego chcieliśmy zorganizować zbiórkę rzeczy, których my już nie używamy, a przecież każdy ma w szufladach coś takiego. Czasami dla nas niemodna kurtka jest szansą dla kogoś innego, by w zimie było mu ciepło. Idąc za ciosem od 11 listopada rozpoczniemy akcję skierowaną do Chłopców i Mężczyzn w trudnej sytuacji życiowej. Akcja potrwa aż do Mikołaja, czyli 6 grudnia - wyjaśnia Waldemar Domański.

Każdy trafia tu z zupełnie innego powodu ...

- Waldek zadzwonił do nas i zaprosił do wspólnego udziału w akcji. Bardzo chętnie skorzystaliśmy z tego zaproszenia. 80 proc. osób bezdomnych to mężczyźni, dlatego akcja - „Męskie Wsparcie" wpisuje się w tę naszą pomoc, którą niesiemy. Przyczyny bezdomności są bardzo różne i często są to nałogi, rozpad rodziny i nieradzenie sobie z emocjami przez mężczyzn, które kończy się załamaniem psychicznym lub uciekaniem się do alkoholu lub innych substancji. Nie zawsze jest to zawinione z ich strony, chociaż nieraz bywa, że ktoś poprowadził sam życie w taki sposób. Coraz więcej osób, które do nas trafia, to osoby chore psychicznie i trudno je za cokolwiek winić - wyjaśnia brat Jan Krzysztof Januś, Albertyn, kierownik przytuliska dla bezdomnych mężczyzn w Krakowie przy ul. Skawińskiej 6.