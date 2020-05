Męski różaniec w Krakowie. Mężczyźni wynagradzali Niepokalanemu Sercu Maryi [ZDJĘCIA]

Męski Różaniec Kraków to nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca, podczas których setki mężczyzn wynagradzają Niepokalanemu Sercu Maryi. Mężczyźni modlili się z Kościele św. Barbary w Krakowie. Rozmiar świątyni pozwala, by jednocześnie przebywały w nim co najwyżej 22 osoby. Ograniczenia spowodowane są epidemią koronawirusa.