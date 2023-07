"Melduję wykonanie zadania". Anna Tybor zjechała na nartach z ośmiotysięcznika Broad Peak

- Udało się! 19 lipca ok. godziny 17 stanęłam na szczycie Broad Peak (8051 m). Do base campu dotarłam 20 lipca chwilę po godzinie 14. W akcji towarzyszył mi Tom Lafaille. Pozwólcie, że nieco wypocznę i jutro będziemy szukać zasięgu, aby dostarczyć Wam nowych materiałów. Dziękuje za Wasze wsparcie, było wyczuwalne na granicy Pakistanu i Chin – napisała zakopianka na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Narciarka z Zakopanego z górami związana jest od dziecięcych lat. Jej ojciec Jan Tybor „Timur” był ratownikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Mój Tata od zawsze był moją pierwszą największą inspiracją. Trenował skialpinizm i to on zaszczepił we mnie miłość do tej dyscypliny. Jako ratownik TOPR niósł pomoc ludziom w górach, które bardzo kochał. Moja mama do dziś jako przewodniczka tatrzańska pokazuje piękno naszych Tatr młodszym i starszym pasjonatom gór – mówi Anna.

Na nartach zaczęła jeździć w wieku 3 lat, a pierwszy Puchar Polski w skialpinizmie zdobyła mając 13 lat. I – jak mówi - wtedy poczuła, że to będzie jej życiowa droga.