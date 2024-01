"Matylda", "Profilerka", "Kiedy ślub?", "Klara". Na jakie polskie seriale czekamy w 2024 roku najbardziej?

Już wiosną telewizyjna Jedynka rozpocznie w niedzielne wieczory emisję serialu kostiumowego „Matylda”. Jego akcja rozgrywa się w XIX wieku. Główną bohaterką jest młoda dziewczyna, będąca córką bogatego ziemianina. Za udział w powstaniu styczniowym zostaje on zesłany na Sybir i jego córka zmuszona jest szukać schronienia u wujostwa na Lubelszczyźnie. „To tam przeżyje pierwszą miłość, odkryje prawdę o swoich najbliższych i nauczy się żyć na własnych warunkach. Przede wszystkim jednak stanie oko w oko ze śmiertelnym wrogiem” – zapowiada TVP.

W rolę Matyldy wciela się młoda aktorka Maria Kowalska. Towarzyszyć jej będą m.in. Ireneusz Czop, Małgorzata Buczkowska, Dariusz Chojnacki, Urszula Grabowska i Mirosław Haniszewski. Reżyserem trzynastoodcinkowego serialu jest weteran polskiego kina – Krzysztof Lang.

W piątkowym paśmie wieczornym Jedynki zobaczymy z kolei serial „Profilerka”. I on ma kobiecą bohaterkę – to pomagająca policji w rozpracowywaniu seryjnych morderców Julia Wigier. Zmęczona pracą, wybiera się na urlop do swego ojca na Mazury. W tym samym czasie spokojną okolicą wstrząsa brutalne zabójstwo całej rodziny. Lokalna policja jest bezsilna i zwraca się o pomoc do profilerki z Warszawy. Czy uda jej się dociec kim jest tajemniczy zabójca, który zaczyna terroryzować mazurskie wsie?