Mateusz Cyrwus w 13 dni przebiegł cała Polską - od morza aż po Rysy. Wszystko, by pomóc chorej Kamilce

Mateusz Cyrwus, 29-latek z Podhala to zapalony biegacz. Tym razem swoją pasją postanowił pomóc 2,5-letniej Kamili Gil z Nowego Targu, która choruje na SMA – rdzeniowy zanim mięśni. By mogła być zdrowa jak jej brat bliźniak, jej rodzice muszą zdobyć 9 mln zł na najdroższy lek świata - Zolgensama. Już po 10 min. od podania lekarstwa choroba ustępuje. Jednak aby go przyjąć, waga dziewczynki nie może przekroczyć 12 kg. Od stycznia trwa walka z czasem. Rodzina i przyjaciele organizują m.in. kiermasze, festyny by zebrać oszałamiająca kwotę. Udało się już zgromadzić niemal 5 mln. zł.

Biegacz postanowił wesprzeć akcję swoim biegiem przez Polskę. Równocześnie przez portal siepomaga.pl zbierał pieniądze na leczenie dziewczynki. Mateusz wystartował z najdalej wysuniętego na północ punktu na mapie naszego kraju – Gwiazdy Północy w Jastrzębiej Górze. Zrobił to 28 lipca – w dzień swoich urodzin. Jego celem było pokonanie biegiem całej Polski, a metę ustanowił sobie na Rysach w Tatrach.