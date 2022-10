Marcin "Bzyk" Bąk: Naszym założeniem jest uczynienie z Krakowskich Zaduszek Jazzowych międzynarodowego festiwalu

- W tym roku Zaduszki Jazzowe odbędą się w Krakowie po raz drugi w nowej formule. Jak to się stało, że w ten wiekowy festiwal wstąpiła nowa energia?

- To zasługa posła Ireneusza Rasia. W zeszłym roku skrzyknął nową ekipę, która zaczęła realizować Zaduszki Jazzowe. Świeża krew sprawiła, że pojawiły się nowe możliwości i nowe pomysły. Dzięki temu udało nam się w zeszłym roku nawet wypracować pewien zysk, co zaprocentuje podczas nadchodzącej edycji.

- Zeszłoroczna edycja Zaduszek Jazzowych przyciągnęła trzy tysiące osób. To sukces?

- Tak. Pamiętajmy bowiem, że jazz jest dzisiaj muzyką niszową, a nie mainstreamową. Koncerty tego rodzaju wykonawców nie gromadzą dziesiątek tysięcy ludzi. To nie tego typu skala. Dzięki nowatorskiemu podejściu do festiwalu, udało nam się jednak sprzedać wszystkie występy.