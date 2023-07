Małopolska w niechlubnej czołówce. Początek wakacji przyniósł śmiertelne żniwo na drogach naszego regionu Marcin Banasik

W wyniku wypadku w Lubomierzu w pow. limanowskim zginęła 51-letnia motocyklistka. Jej syn trafił do szpitala w Krakowie Goral.info.pl/Czytelnik

Z policyjnej mapy śmiertelnych wypadków podczas wakacji wynika, że w naszym regionie doszło już do pięciu tragedii. Po sąsiedzku w woj. podkarpackim i śląskim odnotowano po 3 wypadki, a w świętokrzyskim 1. Niestety, mapa podobnie wyglądała w naszym regionie w ubiegłych latach. Mapa ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonić do refleksji użytkowników dróg,