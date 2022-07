Małopolska na wakacje. Co zobaczyć i czego spróbować wokół Krakowa, Zakopanego czy Tarnowa? Najważniejsze atrakcje, najsmaczniejsze potrawy

Małopolska to jeden z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów Polski. Praktycznie każdy zakątek tej krainy kryje jakieś niezwykłości, od królewskich krypt przez warowne zamki i piękną przyrodę gór, po podziemne miasta, żyzne winnice, niezwykłe muzea, wieże widokowe, parki rozrywki i smaczną regionalną kuchnię. Przed Wami krótki przewodnik po najważniejszych atrakcjach Małopolski, w sam raz na urlop i wakacje 2022.

Kraków na wakacje. Pomysły na city break w stolicy Małopolski

Każdego dnia wakacji można by odwiedzać inne niezwykłe miejsce w Krakowie, a i tak nie wystarczyłoby lata, żeby zobaczyć je wszystkie. Dawna stolica Polski to prawdziwy turystyczny skarbiec. Nie ma znaczenia, czego szukacie – błogiego wypoczynku, fascynujących zabytków, opowieści z dreszczykiem, smacznego jedzenia czy oryginalnych tras na spacer lub rower – znajdziecie to w Krakowie. Poszukiwacze niezwykłości powinni z miejsca udać się na Wawel, by podziwiać zamek z jego skarbcem, katedrę z grobami królów Polski, ale też smoczą jamę, w której wedle legend mieszkał swego czasu nękający miasto potwór. Dziś u wyjścia z groty stoi wspaniała rzeźba smoka, ziejąca ogniem na cześć dawnych dziejów, opowieści i tradycji, które w Krakowie są zawsze żywe. Sercem Krakowa jest Rynek Główny z Sukiennicami i Bazyliką Mariacką. Można tu spędzić cały dzień na zwiedzaniu lub błogim wypoczynku w restauracji lub kawiarni. Ludwik Kostus / Polska Press

Zabytki, muzea i inne niezwykłe miejsca w Krakowie

Rynek Główny w Krakowie to serce Starego Miasta. To właśnie przy Rynku stoi Bazylika Mariacka, z której północnej wieży co godzinę odgrywany jest hejnał, nadawany w południe na całą Polskę. Tu też znajdziecie słynne Sukiennice, dawniej barwne targowisko, a dziś galerię sztuki, w której można oglądać słynne obrazy Jana Matejki. Nawet podziemia Rynku oferują wiele atrakcji – zorganizowano w nich multimedialną wystawę, na której można przekonać się, jak wyglądało życie w stolicy Małopolski w dawnych czasach.

Kraków to nie tylko historia zamierzchła, ale też całkiem nowa. Jednym z najciekawszych muzeów w Polsce jest dawna fabryka Oskara Schindlera, w której oglądać można ekspozycję poświęconą niezwykłym dziejom tego zakładu. Właśnie tutaj w czasie II wojny światowej Oskar Schindler zatrudniał Żydów, ratując ich przed zagładą z rąk nazistów, co ukazał Steven Spielberg w słynnym filmie "Lista Schindlera" z 1993 r. Wawel był siedzibą polskich królów od czasów Kazimierza Odnowiciela do Zygmunta III Wazy, który przeniósł stolicę do Warszawy. Andrzej Banas / Polska Press Z kolei w Muzeum Książąt Czartoryskich zgromadzono ogromną kolekcję pamiątek po dawnych dziejach polski i świata, w tym sporo zabytków starożytnych, np. posążki staroegipskich bogów. Najsłynniejszym dziełem sztuki światowego formatu, które można oglądać w Muzeum, jest obraz „Dama z gronostajem” (lub z łasiczką) pędzla Leonarda da Vinci.

Jeśli znudzą Wam się zabytki i muzea, najlepszym rozwiązaniem jest zatrzymać się na moment w jednej z licznych krakowskich kawiarni i restauracji. Najlepszy widok rozciąga się z Cafe Szał na dachu Sukiennic. Po obiedzie warto przejść się na spacer po Plantach – najstarszym miejskim parku Krakowa – lub na słynny Kopiec Kraka, z którego widać miasto jak na dłoni. To idealne miejsce na piknik. Jeśli zamiast chodzenia wolicie śmigać na rowerze, jedną z najbardziej malowniczych tras w całej Małopolsce jest droga wzdłuż wału przy Wiśle do samego klasztoru w Tyńcu. Jeśli chodzi o noclegi, w Krakowie znaleźć można każdy rodzaj hotelu, od luksusowych (Copernicus, Sheraton Grand), po nieco tańsze, ale nie mniej urokliwe (Maltański, Puro na Starym Mieście), a nawet specjalnie dostosowane do potrzeb rodzin z dziećmi (Bonerowski Palace). "Dama z gronostajem" pędzla Leonarda da Vinci to skarb Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Aneta Zurek / Polska Press

Wakacje w Tatrach. Wypoczynek i zabawa w Zakopanem

Kraków jak magnes przyciąga turystów do Małopolski, ale kiedy już zwiedzicie stolicę, koniecznie wybierzcie się poza rogatki, by nacieszyć się innymi atrakcjami regionu.

Niedaleko leży przecież mekka polskich turystów – Zakopane u stóp Tatr, tętniące życiem za dnia i w nocy i o każdej porze roku. Nie był w Małopolsce ten, kto nie przespacerował się rozkrzyczanymi Krupówkami, nie zobaczył Wielkiej Krokwi, gdzie wykuwały się talenty polskich skoczków narciarskich, albo nie wjechał kolejką na Kasprowy Wierch. Jeśli kochacie góry, w Małopolsce znajdziecie ich dowolną ilość. To właśnie tutaj znajdują się najsłynniejsze górskie atrakcje w Polsce, od pięknego Morskiego Oka, przez Giewont z krzyżem, po Orlą Perć, uchodzącą za najtrudniejszy szlak w kraju. Wakacje w Tatrach możecie spędzić, zażywając świętego spokoju na łonie przyrody lub szalejąc w klubach Zakopanego – tak czy siak, nuda jest praktycznie wykluczona. Giewont to symbol Zakopanego, Tatr i całej Polski, która przecież rozciąga się od gór aż po Bałtyk. Tomasz Skowroński / Polska Press

Polski biegun ciepła

Tarnów jest drugim co do wielkości i jednym z najpiękniejszych miast Małopolski. Jego rynek i ratusz to perełki architektury renesansowej, a w bazylice katedralnej podziwiać można piękne nagrobki członków rodu Tarnowskich, założycieli miasta. Zainteresowani historią powinni koniecznie odwiedzić także Galerię Sztuki Dawnej z kolekcją portretów sarmackich oraz bimę – jedyny zachowany element starej tarnowskiej synagogi.

Nie każdy wie, że Tarnów jest polskim biegunem ciepła – pogoda przez cały rok jest tu wyjątkowo dobra, a lato termiczne trwa aż 118 dni. Ciepło sprzyja uprawie winorośli – w tarnowieckich winnicach tłoczy się jedno z najlepszych win w całej Polsce, a w regionie kwitnie enoturystyka, czyli zwiedzanie śladem historycznych winnic, często połączone z degustacją lokalnych trunków.

Pod Tarnowem warto obejrzeć nietypową atrakcję – tzw. Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach, gdzie oglądać można piętnaście niezwykłych formacji skalnych. Tarnów przyciąga wspaniałymi zabytkami, dobrą pogodą i pysznym winem. Na zdjęciu widok z wieży ratusza na tarnowski rynek. Archiwum Polska Press

Magiczna Małopolska. Miejsca z historią i klimatem

W Małopolsce nie brakuje miejsc tak niezwykłych, że turyści z całego świata przyjeżdżają do Polski, by je oglądać.

Wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO kopalnia soli w Wieliczce przyciąga przeciętnie milion gości rocznie i trudno się dziwić – to prawdziwe podziemne miasto z salami koncertowymi i kaplicami, misternie rzeźbione w pokładach soli. Jeśli lubicie nietypowe spacery i spektakularne podziemia, w Małopolsce czeka na Was jeszcze druga słynna kopalnia, także figurująca na liście UNESCO – w Bochni. Tutaj atrakcją jest rozbudowana podziemna trasa turystyczna: kopalnię zwiedzać można wzdłuż trzech szlaków, a chętni mogą nawet pokonać jeden odcinek na łodzi. Podziemny spływ po zalanej solanką sztolni to niezwykła atrakcja dla spragnionych mocnych wrażeń. Kiedy poczujecie, że macie już dość ciemności i chłodu, odwiedźcie urokliwe Zalipie – najbardziej kolorową wieś w Polsce, która cała stanowi w zasadzie jedną wielką wystawę sztuki ludowej. Małopolska to także gratka dla pasjonatów zabytków i wielkich dziejów. Właśnie tu, wśród strzelistych skał i grani Jury Krakowsko-Częstochowskiej, wznoszą się najbardziej spektakularne polskie zamki, połączone Szlakiem Orlich Gniazd. Wiele z nich mogliście już widzieć w filmach polskich i zagranicznych, np. Zamek Pieskowa Skała „zagrał” w „Stawce większej niż życie”, a twierdza w Niedzicy w „Wakacjach z duchami”. Kopalnia Soli w Wieliczce to jedna z najsłynniejszych atrakcji Polski. Turyści z całego świata zjeżdżają się do Małopolski, by ją zwiedzić. Anna Kaczmarz / Polska Press

Blaski i cienie Oświęcimia

Historia bywa także wstrząsająca, o czym dobitnie przekonuje muzeum na terenie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. To jedno z najbardziej ponurych, ale i najważniejszych miejsc na mapie najnowszej historii Europy, do którego tłumnie ściągają goście z całego świata.

Sam Oświęcim to jednak nie tylko ponure pozostałości po niemieckiej okupacji. Miasto liczy ponad 800 lat i ma wiele do zaoferowania turystom, pasjonatom historii i krajoznawstwa. Jego przeszłość można poznać w formie multimedialnej wystawy w muzeum znajdującym się w gmachu ratusza przy rynku. W Oświęcimiu zachowało się wiele starych budowli, świadczących o fascynującej, wielokulturowej przeszłości miasta i regionu. Wieża obronna z XIII w. to najwyższy zachowany mur gotycki na południu Polski. W kaplicy św. Jacka oglądać można pięknie zachowane polichromie. Odrestaurowany zamek mieści ciekawe muzeum, a w jego podziemiach można wziąć udział w interaktywnej zabawie „Gra o Niepodległą”. Z żywą kulturą żydowską można zapoznać się w Muzeum Żydowskim i oświęcimskiej synagodze. Warto odwiedzić także cmentarz z zachowanym tysiącem pięknie wykonanych macew – tradycyjnych żydowskich nagrobków.

W Oświęcimiu warto odwiedzić także Muzeum Wódki i Pub Muzyczny Jakob Haberfeld Story, mieszczące się w budynku, w którym w 1804 r. otwarta została Parowa Fabryka Wódek i Likierów, jedna z pierwszych wytwórni wódki na ziemiach polskich. Wystawa połączona z degustacją trunków pozwala przyjrzeć się dziejom Oświęcimia z perspektywy rodziny Haberfeldów, a także innych twórców i konsumentów lokalnego przemysłu spirytusowego. W Oświęcimiu znajduje się jedno z najbardziej wstrząsających muzeów, poświęconych najnowszej historii Europy. Obóz zagłady Auschwitz-Birkenau to jednak niejedyne warte odwiedzenia miejsce w mieście - na turystów czekają także inne zabytki, muzea i atrakcje. Adam Wojnar / Polska Press

Cuda i atrakcje południowej Małopolski: Nowy Sącz, Gorlice i spływ Dunajcem

Świetną bazą wypadową do atrakcji południowej części Małopolski jest Nowy Sącz. W samym mieście znajduje się kilka interesujących zabytków, w tym ruiny zamku i murów miejskich z czasów Kazimierza Wielkiego, a także niezwykła, pełnoekranowa makieta miasteczka galicyjskiego – naprawdę można się tu poczuć jak przed stu czy dwustu laty.

Z Nowego Sącza niedaleko nad Jezioro Rożnowskie, gdzie można spróbować swoich sił w dowolnie wybranym sporcie wodnym i motorowodnym – uprawiać tu można niemal wszystkie, od żeglarstwa po flyboarding. Spragnieni kontaktu z dziką przyrodą powinni wybrać się na podmiejskie „bobrowisko”, gdzie z kładki wijącej się wśród zarośli nad płytkim zalewem można obserwować bobry w ich naturalnym środowisku. Z Nowego Sącza niedaleko nad Jezioro Rożnowskie. To jedno z najpopularniejszych kąpielisk regionu; można tu spróbować swoich sił w sportach wodnych lub zrelaksować się, spokojnie sunąć po jeziorze w kajaku albo na rowerze wodnym. Wojciech Matusik / Polskapresse Nieco dalej na południe warto odwiedzić Wolę Krogulecką z niezwykłą platformą widokową w kształcie ślimaka, wznoszącą się ok. 200 metrów nad doliną Popradu. To jeden z najbardziej urokliwych punktów widokowych w Małopolsce; można tu zrobić wyjątkowe zdjęcia.

W połowie drogi między Nowym Sączem a Zakopanem znajdują się Sromowce Wyżne z przystanią flisacką, z której odbyć można niezapomnianą przygodę – spływ Dunajcem. Niezwykła podróż na tradycyjnej tratwie w towarzystwie flisaków, wśród pięknych, porośniętych lasem szczytów Pienin, to jedna z najsłynniejszych atrakcji Małopolski.

Z Nowego Sącza warto udać się także do Gorlic. W tej urokliwej miejscowości niedaleko granicy ze Słowacją czeka na Was niesamowita przyroda Beskidu Niskiego. Magurski Park Krajobrazowy oferuje trasy spacerowe z pięknymi widokami. Ziemia gorlicka ma także wiele do zaoferowania pasjonatom historii i architektury – dawniej zamieszkiwali ją w zgodzie przedstawiciele różnych ludów i wyznań. W Bobowej zobaczyć można piękną drewnianą synagogę, pamiątkę po kwitnącej tu niegdyś kulturze chasydów, i dobrze zachowany cmentarz żydowski – kirkut. W okolicy nie brak też starych cerkwi i kościołów, do których prowadzi Szlak Architektury Drewnianej. Pięć tutejszych zabytkowych świątyń - w Binarowej, Owczarach, Sękowej, Brunarach i Kwiatoniu - wpisanych jest nawet na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Spływ Dunajcem na tratwach sterowanych przez flisaków w tradycyjnych strojach to jedna z największych atrakcji Małopolski. Zdjęcie na licencji CC BY-ND 2.0. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, Flickr.com, CC BY-ND 2.0

Małopolska śladami Jana Pawła II

Wadowice to rodzinne miasto Karola Wojtyły, nic więc dziwnego, że lokalna oferta turystyczna skupia się wokół postaci papieża Jana Pawła II. Jego imię nosi główny plac miasta, przy którym stoi Bazylika Ofiarowania NMP. Właśnie w tej świątyni przyszły papież przyjmował chrzest i pierwszą Komunię. Niedaleko Bazyliki znajduje się muzeum urządzone w dawnym domu rodzinnym Wojtyłów, w którym można oglądać dużą kolekcję pamiątek po papieżu.

Wadowice dobrze jest odwiedzić w połowie maja – wtedy organizowana jest coroczna impreza, Dni Wadowic, w czasie których miasto wypełnia się muzyką koncertów i atrakcjami festynów. Jeśli chodzi o lokalną kuchnię Wadowic, koniecznie trzeba spróbować słynnych kremówek „papieskich”, pysznych niezależnie od pary roku.

Małopolska dla piechurów i rowerzystów

W Małopolsce nie brak miejsc na aktywny wypoczynek. Jeśli chcecie spędzić urlop lub wakacje, wędrując przez ten niezwykły region, nie zabraknie Wam tras ani marszrut. Obok Szlaku Orlich Gniazd, Małopolskę przecina jeszcze kilka szlaków tematycznych, np. Małopolska Trasa UNESCO śladem pięknych miejsc i słynnych zabytków. Warto odwiedzić także kilka miejsc na Szlaku Architektury Drewnianej, prowadzącym wśród urokliwych, wiekowych kościołów, cerkwi i chat. Na zakochanych w górach czeka Główny Szlak Beskidzki – najdłuższy szlak górski w Polsce – a na zapalonych rowerzystów trasa Velo Dunajec, prowadząca do dwóch jezior i siedmiu zamków. Łatwo zakochać się w pięknej przyrodzie Tatr. Morskie Oko to jeden z najpiękniejszych zakątków, chętnie odwiedzany przez turystów. Marcin Makówka / Polska Press

Małopolska z góry. Wieże widokowe regionu

Wielu turystów lubi wędrować szczególnie wtedy, gdy ma jakiś konkretny cel – ciekawe miejsce, do którego warto dotrzeć. Świetnym punktem docelowym pieszych wycieczek po Małopolsce mogą być wieże widokowe, których w górzystym regionie nie brakuje. Rozciągają się z nich piękne widoki na góry, lasy i doliny rzeczne; wizyta na wieży widokowej to też świetna okazja do wykonania niezwykłych zdjęć.

Najbardziej spektakularną wieżą widokową Małopolski jest licząca niemal 50 m drewniana konstrukcja na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny koło Krynicy-Zdroju. Wieża to część ścieżki w koronach drzew – niesamowitej trasy spacerowej, wznoszącej się wysoko nad ziemią. Wieża stanowi świetny punkt widokowy na Jaworzyny, Beskid Niski i Bieszczady, a na dzieci czeka dodatkowa atrakcja: licząca ponad 60 m długości zjeżdżalnia, pozwalająca błyskawicznie przenieść się ze ścieżki w koronach drzew na poziom gruntu. Druga co do wysokości małopolska wieża widokowa znajduje się na górze Szpilówka w Iwkowej – liczy 33 m i można z niej dostrzec Babią Górę. Dokładnie 30 m wysokości mierzy wieża na Koziarzu, z której widać Tatry, Gorce i Pieniny.

Atrakcje Małopolski dla dzieci

Małopolska to dobry kierunek na wakacje z dziećmi. Czeka tu na nie wiele atrakcji przygotowanych z myślą o młodszych i najmłodszych turystach, na czele z Energylandią w Zatorze – największym parkiem rozrywki w Polsce.

Energylandia to jednak niejedyna propozycja na pełne zabawy rodzinne wakacje w Małopolsce. Pod Tarnowem dzieci mogą przenocować w Forcie Wapiti - w namiotach niczym z indiańskiej wioski z czasów Dzikiego Zachodu. W Inwałdzie zaś nawet maluchy mogą poczuć się jak olbrzymy – działa tu park Miniatur, w którym oglądać można misternie wykonane modele najbardziej znanych budowli Polski i Europy. Energylandia w Zatorze to największy park rozrywki w Polsce. Nie tylko dzieci znajdą tu wiele atrakcji. Joanna Urbaniec / Polska Press

Smaki Małopolski. Czego warto spróbować tego lata?

Bez względu na to, czy do Małopolski ciągną Was zabytki, góry czy atrakcje miast, nie ma zwiedzania bez zakąszania, a region ma smakoszom wiele do zaoferowania. Aż 14 małopolskich potraw znajduje się na unijnej liście Chronionego Oznaczenia Geograficznego, a w 2019 r. Kraków nosił dumny tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej.

Małopolska słynie np. z kiełbas, a krakowska sucha jest dostępna w każdym zakątku Polski. Nigdzie jednak nie smakuje tak, jak w samym Krakowie. Symbolem miasta nie jest jednak kiełbasa, lecz obwarzanki – mają tu nawet Żywe Muzeum Obwarzanka, w którym można samodzielnie wypiec sobie tradycyjny przysmak. Tatry słyną przede wszystkim z serów z oscypkiem na czele, ale na turystów czekają także specjały, jak bryndza i bundz. Specjalnością regionu są także miody spadziowe o oryginalnym, żywicznym smaku, a także kiszonki, od kapusty po ogórki (w Tarnowie tradycyjnie kiszone w studni). Kuchnia regionalna Małopolski jest bardzo bogata, od góralskich serów po tarnowskie wina. Jakub Steinborn / Polska Press Małopolska jest znana również ze swoich ryb. W powiatach oświęcimskim i wadowickim rozciąga się Dolina Karpia – malowniczy region między Wisłą, Skawą i Wieprzówką, pełen nie tylko pięknych widoków i szlaków turystycznych (tędy biegnie słynny Małopolski Szlak Architektury Drewnianej), ale także stawów, w których hoduje się ryby wszelkiej maści, od karasi, szczupaków i pstrągów, po amury i tołpygi, z karpiami zatorskimi i osieckimi na czele.

W Dolinie Karpia z tych właśnie ryb robi się słynne zupy i filety. Karpi, pstrągów i innych ryb można też spróbować w formie wędzonej i pieczonej, a nawet w pierogach i na pizzy. Jak się zjadło, to trzeba popić, a w Małopolsce znają się na trunkach. Region słynie z win, a najlepsze winogrona dojrzewają pod Krakowem i Tarnowem, uchodzącym z polski biegun ciepła. Cały region dokłada się jednak do małopolskiej oferty trunków. Warto spróbować np. śliwowicy z Łącka i jarzębiaka z Lanckorony, a kto zawita do Szczyrzycy, nie powinien wyjeżdżać bez skosztowania tamtejszego rzemieślniczego piwa.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by połączyć poszukiwanie nowych smaków ze zwiedzaniem Małopolski. Chętni mogą przemierzać region Małopolską Trasą Smakoszy i Małopolskim Szlakiem Winnym.

Małopolska ma coś dla każdego

Małopolska ma wszystko, czego można chcieć od urlopu lub wakacji. To jeden z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów Polski, zachwycający przyrodą, historią i obyczajami. Bez względu na to, czy interesują Was zamki, góry, dzika przyroda, wielkie miasta, szalone karuzele czy lokalne specjały, w Małopolsce na pewno znajdziecie miejsce dla siebie. Najczęściej nie trzeba nawet specjalnie szukać.