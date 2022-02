Małopolska kurator oświaty zostaje... youtuberką. Czeka na pytania, nie obawia się hejtu

Filmiki maja się ukazywać cyklicznie, prawdopodobnie raz na tydzień lub dwa. Będą publikowane na oficjalnym kanale Kuratorium Oświaty w Krakowie w serwisie YouTube. Dlaczego akurat YouTube?

- Młodzież chętniej korzysta z YouTube niż Facebooka czy innych portali społecznościowych. Na YouTube szukają odpowiedzi na różne pytania, tutoriali, instrukcji, ciekawostek i nie tylko. Uważam, że to doskonałe miejsce do komunikowania się z młodzieżą – odpowiada Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. - Myślę, że instytucja kuratorium i tego, czym się tutaj zajmujemy, jest owiana tajemnicą. Zupełnie niepotrzebnie. Jesteśmy tu przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Dbamy o to, by w szkołach czuli się bezpiecznie, by ich prawa były przestrzegane, ale też o to, by treści im przekazywane były zgodne z podstawą programową. Jesteśmy tu także dla rodziców - oni też mają swoje prawa, jako rodzice uczniów. Dbamy o to, by także ich prawa były respektowane - podkreśla.