Małopolska jesienią. Idealne propozycje nie tylko na weekend

Jesień jest wymarzoną porą na podróże. Małe i duże. Nawet kilka dni czy weekend spędzony poza domem, pozwala nam odpocząć od codzienności i złapać trochę słońca i wiele energii. Jeśli szukacie podpowiedzi, gdzie się wybrać jesienią, trafiliście na właściwy trop. Polecamy idealne miejscówki na wszelkie wypady i zwiedzanie Małopolski.

Nawet jesienią można spędzić wspaniały czas, złapać jeszcze trochę słońca i naładować akumulatory. Jedyne w swoim rodzaju kolory, przyjazne światło, znośne temperatury, brak tłoku, to niedoceniane atuty jesieni. Przekonajcie się sami! Wyjątkowe miejsce; kameralne i piękne. Wysmakowane wnętrza prezentują elegancję z najwyższej półki. Hotel Farmona Business & SPA wraz z Restauracją Magnifica zaopiekują się Tobą doskonale, ale dyskretnie. Nie bez powodu restaurację nazwano Magnifica, co znaczy „Wspaniała”; Świeże i zdrowe produkty dzięki mistrzostwu szefów kuchni wprawią twoje podniebienie w błogostan. O poranku restaurację wypełnia zapach świeżo mielonej kawy, a z bogatego serwisu śniadaniowego, mogą skorzystać goście hotelu oraz wszyscy, którzy chcą nabrać pozytywnej energii na cały nadchodzący dzień. Pora obiadu to propozycja zarówno dla indywidualnych Gości biznesowych, chcących podjąć ważnych kontrahentów daniami z karty menu, jak i grup korzystających z oferty konferencyjno-szkoleniowej. Wieczorami zaś kameralna atmosfera sprzyja romantycznym kolacjom przy świecach. Holistyczne podejście i balijskie rytuały SPA pozwolą osiągnąć upragnioną harmonię wewnętrzną, ukoić zmysły i otulić duszę jak miękkim, ciepłym kocem. Do okien zajrzy stary park, poczujesz wewnętrzny spokój. To miejsce, którego szukałeś. Warto zrobić sobie krótki przystanek i rozkoszować się spokojem i dobrym jedzeniem Freepik Las Weges to kameralny lokal z rewelacyjnie pysznym i zdrowym jedzeniem. Menu wegańskie będzie smakować każdemu. Dlaczego? Pieczołowicie przygotowane, doskonale doprawione i pięknie podane przez przemiłą obsługę. Codziennie inne wegańskie zestawy lunchowe i śniadania. Wszystko - na najwyższym poziomie. Można wpaść także na pyszną kawę i domowe ciasto, można zjeść na miejscu, można wziąć na wynos lub zamówić dostawę. Jest to klimatyczne i smaczne miejsce, godne polecenia także dla wymagających gości.

To idealne miejsce nie tylko dla miłośników zwierząt. Jeśli chcesz spędzić dobry czas z dziećmi, a wiesz, że kochają zwierzęta, to Jeziorkowo jest doskonałym miejscem na spacer, i to jaki! Możecie wyjść na spacer z… alpakami. Miejsce zachowuje z powodzeniem klimat gospodarstwa wiejskiego w starym, dobrym stylu. Alpaki możecie wybrać sami, a opiekun zwierząt nie tylko wytłumaczy, jak się zachowywać, ale i podzieli się niezwykłymi anegdotami i historyjkami z życia zwierząt. W gospodarstwie są także koty, psy, kury, kaczki, gęsi, kozy, świnki wietnamskie. Jest miejsce, by usiąść i miło spędzić czas z rodziną i w kontakcie ze szczęśliwymi zwierzętami. Jeziorkowo.pl daje nadzwyczajną radość przebywania w towarzystwie naszych braci mniejszych i uczy dobrego podejścia do zwierząt. Rodzinne spacery dają wiele radości Freepik Strzał w dziesiątkę, to Gościna na Wierchu. Kto chce naprawdę odpocząć, dobrze trafił. Doskonałe warunki, wyposażenie na najwyższym poziomie, przestronnie i czyściutko, a przy pensjonacie do dyspozycji gości spory parking. No i te widoki! Najpiękniejsze! Murzasichle to świetna baza wypadowa na najpiękniejsze szlaki tatrzańskie, a po górskich wycieczkach możemy zrelaksować się w basenach termalnych, które są w pobliżu. Zaledwie 100 m od wyciągów narciarskich - na zimowe szaleństwo wymarzone miejsce! Do wyboru mamy aż trzy kompleksy narciarskie: stacje narciarskie „Hajduk Ski”,„Murzasichle Ski” i „Na Budzowym Wierchu”. Wspaniała atmosfera tego miejsca sprawi, że nie tylko wypoczniecie tak, jak lubicie, ale będziecie chętnie wracać do Gościny na Wierchu.

Miejsce na pewno warte polecenia to Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie. Magicznie cofamy się w czasie i oto jesteśmy na dziedzińcu średniowiecznego Zamku w Lipowcu albo wśród starych, autentycznych chałup wiejskich, gdzie zobaczymy, jak żyli kiedyś Krakowiacy Zachodni. Tu zetkniecie się z żywą historią. Świetnie i z detalami zaprezentowane wnętrza chat, budynków gospodarczych, ją również dwór, drewniany kościół i dzwonnica. Panuje wrażenie, jakby mieszkańcy wyszli na chwile i zaraz wrócą,na stołach czekają potrawy, a w oknach pelargonie. Organizowane są warsztaty i konkursy, a dla najmłodszych zorganizowano plac zabaw. Na dziedzińcu zamkowych na gości czeka kawa i pyszne ciastka oraz piękne widoki. Jak by tego było mało, to w pobliskiej Alwerni czekają atrakcje Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa. Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie to wspaniałe miejsce na miłe i edukacyjne spędzenie czasu całą rodziną.

Marzy Ci się luksusowy wypoczynek górach? Nocleg z sektora premium, z możliwie najwyższej półki? Sprawdź tutaj: Odkryj Białkę to bogaty wybór noclegów na Podhalu w najwyższym standardzie. Masz możliwość zaplanowania wypoczynku w samym sercu Podhala, wyjątkowego relaksu wśród niepowtarzalnych krajobrazów złotej jesieni w górach. Domki i apartamenty, rezydencje i chaty – łączy je najwyższy standard. Tylko dogodne lokalizacje: tuż przy stokach narciarskich lub w pobliżu szlaków pieszych. Takie imponujące miejsca jak Aparthotel Tatrzański, Osada Białka Tatrzańska i Rezydencja Diamond to doskonała propozycja dla osób, które chcą spędzić swój urlop w nowoczesnych i zarazem luksusowych warunkach. W górach najpiękniejsze widoki są właśnie jesienią Freepik Leśne SPA dla ciała i ducha? Czemu nie! Hotel Górski w Białce Tatrzańskiej pomoże Ci stanąć na nogi, zrelaksować się i odzyskać radość życia. Pokoje są duże, piękne i idealnie czyste. Menu przepyszne i urozmaicone. Wspaniale urządzona sala zabaw dla dzieci wywoła uśmiech i radość u naszych pociech, piękny ogród zaprasza na spacer, a jacuzzi na odprężającą kąpiel. Sauna i łaźnia parowa poprawią krążenie i odporność, zaś mikroklimat groty solnej działa relaksująco, a czyste, zjonizowane powietrze ma korzystne właściwości lecznicze. Do dyspozycji gości świetnie wyposażona siłownia - nic, tylko się relaksować. . Bardzo dobrze pomyślana narciarnia. Obszerny parking. Zaletą jest też doskonała lokalizacja: ledwie kilka minut spacerkiem do term Bania.

Wspaniałe miejsce do strzelania i spędzenia wolnego czasu. Profesjonalnie zorganizowana strzelnica, mogąca się pochwalić profesjonalizmem instruktorów i dużym wyborem broni. Strzelnicę BIG GUN założyli i prowadzą aktywni strzelcy, byli reprezentanci Polski, organizatorzy takich zawodów jak: Cracow Open, Mistrzostwa Polski, Puchar Incorsy oraz wielu innych wydarzeń poświęconych strzelectwu sportowemu. Jest to przyjazna strzelnica dla posiadaczy broni, a w pełni profesjonalna obsługa daje poczucie bezpieczeństwa. Pracują tu bardzo dobrzy instruktorzy z fajnym podejściem do ludzi. Co ważne, dogodny dojazd i obszerny parking. Najlepsza strzelnica w Krakowie!

Niedaleko Dworca Głównego w Krakowie znajduje się prawdziwy przystanek smakosza: włoska restauracja La Stazione. Świetne kompozycje kulinarne to ich specjalność. Pyszne arcydzieła sztuki kulinarnej powstają tutaj z najwyższej jakości produktów, sprowadzanych z różnych regionów Italii. Codziennie nowy, wyjątkowy lunch, a na deser - prawdziwe włoskie słodkości. Do tego szybka i kompetentna obsługa. Nie wyjdziesz stąd głodny, nie ma takiej opcji!

