"Malediwy" w Krakowie wymagają czyszczenia. Akcja usuwania glonów i śmieci Piotr Rąpalski

Popularny staw w Parku Lotników Polskich wymaga czyszczenia, znów. Niestety przez to, że ludzie łamią zakaz kąpieli i wyrzucają do niego śmieci, system samodzielnej filtracji wody nie jest sobie w stanie sam dać rady. Pracownicy ZZM muszą ręcznie doprowadzać staw do porządku. Co też uchwyciliśmy na naszych zdjęciach i filmie.