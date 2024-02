Magiczne miejsce pod Krakowem – Niepołomickie Błonia. Jeden z najciekawszych parków w Polsce zachwyca o każdej porze roku

Niepołomicki park to miejsce wielopokoleniowe, z atrakcjami dla wszystkich, od dzieci, po seniorów. Są tam także m.in. okazały ogród doświadczeń, szachy terenowe, miejsce do gry w bule, wybieg dla psów z urządzeniami do zabaw, czy rozprężalnia (plac do trenowania koni).

Park jest podzielony na cztery rejony: tzw. Małe Błonia po stronie północnej, otwartą część centralną (strefa ciszy), obszar rekreacji (po strony południowo-wschodniej), strefę przy zamku. Miejsca do spacerowania (a także dla pasjonatów biegania) nie brakuje, bo parkowe alejki liczą w sumie ponad 2 km (ok. 1,6 km ścieżek o nawierzchni betonowej i ok. 500 m drewnianych, nie brakuje rónież malowniczych mostków).

Niepołomickie Błonia otwarto prawie dwa lata temu, ale nie był to finał zagospodarowywania obszaru pomiędzy niepołomickim Zamkiem Królewskim i drogą krajową 75. Przy parku powstanie również infrastruktura sportowo-rekreacyjna: skate park oraz pumptrack (budowa tych enklaw już ruszyła) oraz otwarte boisko treningowe z ośmiotorową bieżnią lekkoatletyczną (ta inwestycja jest na etapie projektowania, w ramach przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj).