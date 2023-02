Maciej Balcar wystąpi w Krakowie. Autorskie piosenki wokalisty Dżemu z jego solowej płyty zabrzmią w klubie Gwarek

Wielkimi krokami zbliża się kolejny album solowy Macieja Balcara - „Plus”. To kolejne, siódme już wydawnictwo piosenkarza, który poza głównym nurtem, jakim jest śpiewanie w formacji Dżem, doskonale i z pasją godną pozazdroszczenia, realizuje się we własnym repertuarze. Od lat towarzyszą mu też ci sami nietuzinkowi muzycy, z którymi oprócz nagrywania płyt, raz do roku, podczas ferii zimowych, wyrusza w prawie trzytygodniową, pełną muzycznych przygód trasę koncertową.