Lost Frequencies wystąpił w krakowskim klubie Studio. Belgijski producent klubowej muzyki kończył u nas swoją trasę koncertową

Podczas debiutanckiej trasy koncertowej w 2019 roku od Nowego Jorku po Berlin, Lost Frequencies Live zobaczyło 30.000 fanów. Potem przyszła pandemia i lockdown. Teraz jednak belgijski producent wraca z występami na żywo. W ramach obecnej trasy zawitał również do Polski i wystąpił 2 grudnia w krakowskim klubie Studio. Piątkowy występ pod Wawelem zamknął jesienną część tournee Lost Frequencies.

Belgijski artysta ma na swym koncie dwa albumy: "Less is More" (2016) i "Alive and Feeling Fine" (2019). W 2018 wydała dwa utwory: „Melody”, do którego teledysk w serwisie YouTube osiągnął ponad 130 mln wyświetleń, oraz „Like I Love You”, który ma blisko 60 mln wyświetleń. W 2020 zajął 21. miejsce w plebiscycie „DJ Mag Top 100 DJ's”.