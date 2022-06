Liryczne ballady i galeria Grammy. Alicia Keys zaśpiewa 26 czerwca w krakowskiej Tauron Arenie

Przyszła na świat w 1981 roku w Nowym Jorku. W jej żyłach płynie jamajska, irlandzka i włoska krew. Zaczynała śpiewać już jako dziecko, występując w telewizyjnym programie „The Cosby Show”. Popularność przyniósł jej w 2000 roku utwór „Fallin”. Trafił on na debiutancką płytę wokalistki „Songs In A Minor”, która sprzedała się w ilości dwunastu milionów egzemplarzy na całym świecie, przynosząc swej autorce aż pięć statuetek Grammy.

Od tamtej pory Alicia Keys jest uznawana za jedną z największych gwiazd muzyki soul. Jej kolejne albumy studyjne - „The Diary of Alicia Keys” (2003), „As I Am” (2007), „The Element of Freedom” (2009), „Girl on Fire” (2012) i „Here” (2016) - osiągnęły numer jeden lub dwa na liście „Billboardu” i przyniosły takie przeboje, jak „You Don’t Know My Name” czy „No One”. Dzięki tym wydawnictwom do piosenkarki trafiło dziesięć kolejnych statuetek Grammy.