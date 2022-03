"Legion Polski" wyjechał na Ukrainę. Ochotnicy zebrali się wcześniej na krakowskich Oleandrach [ZDJĘCIA]

Oleandry to miejsce historyczne. To właśnie stąd w 1914 roku wyruszyła Pierwsza Kompania Kadrowa Piłsudskiego, kierując się na terytorium zaboru rosyjskiego. Stąd też w sobotę (5 marca) przed godz. 15 około 50 osób wyruszyło w pochodzie na krakowski Dworzec Główny, aby pociągiem udać się do Przemyśla, a dalej – do Lwowa.

Wymarsz uprzedzony był niewielką uroczystością, na której zjawił się kapłan, by błogosławić wyruszających. Wymarsz poprzedziły wystąpienia. Następnie uczestnicy udali się na stacje kolejową, skąd odjechali do Przemyśla, gdzie przesiadali się do bezpośredniego pociągu na Ukrainę, a tam grupę miała już odebrać ukraińska armia.