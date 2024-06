Lato w mieście kusi atrakcjami. A na drogach i koloniach służby mają zadbać o bezpieczeństwo

- Nasze województwo, które jest atrakcyjne turystycznie przez cały rok, wymaga ciągłej pracy służb i jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Dziękuję za państwa gotowość, odpowiedzialność i zaangażowanie. Jednocześnie proszę o czujność, a w razie potrzeby sprawne reagowanie. Apeluję także do opiekunów i organizatorów letniego wypoczynku, a także rodzin i turystów indywidualnych o rozsądek. Sprawdzajmy warunki na drogach, czytajmy komunikaty TOPR i GOPR, planujmy atrakcje w oparciu o aktualną i przewidywaną sytuację pogodową. Nie lekceważmy alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, jeśli takowe będą się pojawiać. Pamiętajmy, że równie ważne są: przyjazd na miejsce, sam czas odpoczynku co bezpieczny powrót do domu - zaapelował też wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.