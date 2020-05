Kulturalna rozrywka bez wychodzenia z domu. Co obejrzeć?

Nowohuckie Centrum Kultury poleca wirtualne spacery po swoich wystawach, a także zaprasza na spektakle i koncerty online – przypominające wydarzenia, które odbyły się na Scenie NCK. To jednak nie wszystko. Warto także zafundować sobie trochę ruchu: już 6 maja druga odsłona „Akrobatyki”. Instruktor Łukasz Buczek zaprezentuje zestaw ćwiczeń, które pomogą nabrać akrobatycznej wprawy (materiał będzie dostępny od godz. 10). To samego dnia o godz. 18 NCK zaprasza na webinar z dietetykiem pt. „Co jeść w czasie pandemii?”. Ewa Karpęcka odpowie m.in. na pytania, jak utrzymać właściwą wagę, jak unikać przekąsek i zamienić je na wartościowe posiłki, albo jak mądrze planować zakupy w dobie pandemii. Natomiast 8 maja odbędą się kolejne zajęcia Nowohuckiego Uniwersytetu Dzieci. Tym razem najmłodsi dowiedzą się wszystkiego o bańkach mydlanych. Tego samego dnia wieczorem (godz. 20) będzie można zobaczyć spektakl online „Wind Dancer Eriu&Sheeban” – Zespołowi Tańca Irlandzkiego Eriu będzie towarzyszyć muzyka na żywo w wykonaniu Sheeban Celtic Band. Wszystko to w przestrzeni wirtualnej: www.nck.krakow.pl.

NCK/materiały prasowe