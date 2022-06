"Kultura na uchodźstwie" - Dni Solidarności w krakowskiej Willi Decjusza Paweł Gzyl

Willa Decjusza Wojciech Matusik

Od 10 do 12 czerwca w krakowskiej Willi Decjusza odbędą się Dni Solidarności pod hasłem "Kultura na uchodźstwie". To trzy dni wydarzeń artystyczno-społecznych oraz warsztatów integracyjnych, organizowane w geście solidarności z przedstawicielami kultur innych państw, zmuszonymi do emigracji.