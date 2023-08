Które pieszczotliwe określenia są najpopularniejsze, a które najmniej lubiane?

Najpopularniejsze pieszczotliwe określenia na świecie

W kilku językach powtarzały się także określenia, takie jak „heart” – „serce” czy „sweetheart” – „słoneczko”. Popularne jest też mówienie do drugiej połówki „sweetie” – to opierające się na słodyczy i miłości przezwisko często tłumaczy się jako „kochanie”, a w bardziej dosłownej wersji jako „cukiereczku”.

Najmniej lubiane czułe przezwiska w różnych krajach

Jak już wspomnieliśmy, używanie nazw zwierząt jako czułego przezwiska jest powszechną praktyką, jednak nie wszystkie z nich są akceptowane w związkach. Ankietowani ujawnili, że istnieje co najmniej jeden zwierzęcy afektonim, który uważają za najmniej lubiany. Przykładowo w niemieckim są to „ślimaku” i „zajączku”, w greckim „robaczku” i „misiaczku”, a w niderlandzkim „gołąbku”. Co ciekawe, wśród polskich respondentów wszystkie 3 najmniej lubiane przezwiska to właśnie te pochodzące od zwierząt:

„żabko”,

„myszko”,

„rybko”.

Czasami podobne lub dokładnie takie samo określenie jest dobrze przyjmowane w jednym języku, a mniej lubiane w innym. Przykładowo „najdroższa, najdroższy” („darling”) to popularny pieszczotliwy zwrot w języku angielskim (BrE), niderlandzkim, hiszpańskim i japońskim, ale jednocześnie jeden z najmniej lubianych w niemieckim, portugalskim i hebrajskim.

Poza tym w języku angielskim niemile widziane w związkach są slangowe określenia na dziewczynę lub chłopaka, takie jak „bae” oraz „boo”. Najbardziej zaskakujące wydaje się natomiast arabskie wyrażenie „pochowaj mnie”. Ten oryginalny i jednocześnie nielubiany afektonim oznacza, że osoba go wypowiadająca nie mogłaby żyć bez swojej drugiej połówki.