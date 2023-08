KSOZ apeluje do dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie o większą liczbę tablic „Uwaga na jeże!" Aleksandra Łabędź

Więcej tablic „Uwaga na jeże”! - to apel Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt do Piotra Kempfa, dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Obrońcy zwierząt apelują o wznowienie akcji ustawiania tablic ostrzegawczych „Uwaga na jeże”, która miała miejsce 3 lata temu. - Jesteśmy przekonani, że tego typu akcja nie powinna mieć charakteru jednorazowego, ale charakter cykliczny, tak jak np. we Wrocławiu - mówi Agnieszka Wypych, prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt.