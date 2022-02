Kryminalna komedia o ludziach z "drugiej Polski". "Krime Story. Love Story" od 11 lutego w kinach

Marcin „Kali” Gutkowski był jednym z pionierów hip-hopu w Krakowie. To właśnie on założył tutaj wraz z Tadeuszem „Tadkiem” Polkowskim legendarny już dziś zespół Firma. Wykonywał on „uliczną” odmianę rapu – a „Kali” potwierdził swą „autentyczność” dwoma odsiadkami w więzieniu. W 2010 roku rozstał się Firmą i przeniósł do Katowic. Tam założył kolektyw Ganja Mafia i zaczął karierę solową.

Sześć lat temu przekuł swoje burzliwe życie w powieść zatytułowaną „Krime Story”. Choć ukazała się ona w ograniczonym nakładzie, wydana własnym sumptem przez rapera, odniosła zaskakujący sukces, zbierając pozytywne opinie zarówno ze strony czytelników, jak i krytyków. Zawiła kryminalna intryga, mroczny klimat ulic „miasta gniewu”, bohaterowie z krwi i kości – za to czytelnicy pokochali „Krime Story”.