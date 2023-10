Krakowskie Radio Odzew rozpoczyna w piątek 6 października w klubie Buda cykl koncertów z alternatywnym rockiem - "Odzewisko"

Co Polacy sądzą o programie Przyjazne Osiedle - sonda

Chupacabras to najważniejszy zespół punkowy działający obecnie w Krakowie. W jego skład wchodzą weterani podobnego grania, mający za sobą występy w takich formacjach, jak Id, Bandog, PRL i De Press. Grupa działa już dwadzieścia lat i w tym czasie zagrała dziesiątki koncertów w kraju i za granicą. Do tej pory muzycy wydali trzy albumy.

Grupa dawała koncerty m.in. z takimi legendami, jak Brygada Kryzys, Dezerter, Deuter, Świetliki, UK Subs, Vibrators czy The Toasters. Pod koniec 2007 r. zespół pokazał się również zagranicznej publiczności na koncertach w Belgii i we Francji, co zaowocowało pojawieniem się piosenek Chupacabras na antenach francuskich rozgłośni radiowych.