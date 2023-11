Krakowskie lotnisko do końca roku ma szansę pobić rekord wszechczasów. Chodzi o miliony... pasażerów

Balice idą na rekord

„Drużyna Kraków Airport nie stoi w miejscu i pracuje, by atrakcyjna siatka połączeń krakowskiego lotniska była magnesem przyciągającym jak największą ilość pasażerów. Do końca roku mamy szansę obsłużyć jako pierwsze polskie lotnisko regionalne ponad 9 milionów pasażerów. Przejeżdżając obok krakowskiego lotniska łatwo zauważyć zaawansowane już prace inwestycyjne; budowa cargo, płyty postojowej to realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego. Cały czas pracujemy także nad realizacją kolejnych, ważnych inwestycji”- mówił Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.

Inwestycje krakowskiego lotniska!

Nowy obiekt

Poprawa warunków dojazdu

Budowa nowego terminala cargo umożliwi zwiększenie przepustowości terminala cargo do 8 000 t/rok. Ponadto nowa lokalizacja terminala cargo pozwoli na wyprowadzenie ruchu dużych samochodów ciężarowych poza bezpośrednie sąsiedztwo terminala pasażerskiego, a tym samym na poprawę warunków dojazdu do terminala pasażerskiego. Co bardzo istotne, przeniesienie obsługi cargo w nowe miejsce umożliwia rozpoczęcie prac nad kolejnym etapem Planu Generalnego tj. rozbudowy terminala pasażerskiego i zwiększenie jego przepustowości, na które to działanie Kraków Airport uzyskał pozwolenie na budowę i przygotowuje się do postępowania przetargowego.