Krakowski tenisista Jan Sadzik z KT Błonia najlepszym kadetem w Polsce

Za swój singlowy triumf Sadzik otrzymał voucher na sumę 2500 złotych brutto do wykorzystania w terminie od 15 lutego do 30 czerwca 2024 roku na wyjazdy na turnieje międzynarodowe rangi Tennis Europe lub International Tennis Federation Juniors Tour. Nagroda się przyda, bo krakowski tenisista już osiągnął pierwsze zauważalne wyniki za granicą i liczy na kolejne.

Dla Jana Sadzika był to już trzeci w karierze singlowy tytuł mistrza Polski. W finałowym meczu rywalizacji kadetów krakowianin okazał się lepszy w setach 6:1, 4:6, 6:1 od Jana Urbańskiego (Legia Warszawa). Na trzecim stopniu podium stanął Jan Skrzyński (KKT Olsza Kraków). Do ćwierćfinału dotarli Szymon Podczaszy, Antek Kasperski i Patryk Kowal – wszyscy są podopiecznymi trenera Tomasza Branieckiego w KT Błonia Kraków.

Zanim to nastąpiło, Sadzik zdołał wywalczyć awans do wspomnianego Masters, w którym wystąpiło ośmiu najlepszych singlistów po serii turniejów Tennis Europe U16 cat. 1.

Kończący sezon turniej odbył się we wrześniu w Humenne. Sadzik, by zapewnić sobie awans do Masters, musiał wystąpić w finale singla na Słowacji. I dopiął swego. Awansował tracąc po drodze tylko sześć gemów, a w finale przegrał z Aleksandrescou 3:6 3:6. To był dla Polaka trzeci z rzędu finał w cyklu (m.in. w Bohdan Tomaszewski Cup).

Dodajmy, że Sadzik, który właśnie został mistrzem MP w hali, od lipca ubiegłego roku jest podwójnym złotym medalistą letnich mistrzostw U16, bo wygrał zarówno w singlu, jak i w deblu (z Kasperskim) rozgrywane w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zawody na kortach KS Górnik Bytom. Zresztą już w rok 2023 wchodził jako numer 1 w rankingu PZT Kadetów U16, a rok wcześniej zajmował pierwsze miejsce w klasyfikacji młodzików U14, co potwierdził tytułem mistrza kraju i innymi sukcesami w tej kategorii wiekowej.