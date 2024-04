Wisła Kraków gra o finał Pucharu Polski. Trener Piasta Gliwice: Spodziewam się "ekstraklasowego" meczu

Gliwiczanie w sobotę zremisowali u siebie z wiceliderem tabeli Śląskiem Wrocław 2:2 w spotkaniu ekstraklasy.

- Straciliśmy już przed tym meczem Michała Chrapka i Michaela Ameyawa, bardzo ważnych dla nas zawodników – mówi Aleksandar Vukovic. Obaj ofensywni pomocnicy narzekają na urazy.

Wisła ma problem, by wrócić do elity, co wynika - moim zdaniem - z tego, że to dalej jest ekstraklasowy zespół, który nie potrafi sobie poradzić w realiach pierwszoligowych. Tak się zdarza – ocenił szkoleniowiec Piasta.